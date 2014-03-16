به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدتقی نوربخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور با آن رو به رو بود در سال 89 مجلس تصمیم گرفت با در دستور کار قراردادن موضوع هدفمندی یارانهها چتر حمایتی خود را از طریق بیمههای اجتماعی، مساعدت های اجتماعی و بازار کار برای اقشار آسیبپذیر فراهم کند که متاسفانه در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها بیشتر به سمت مساعدتهای اجتماعی که به صورت پرداختهای نقدی صورت می گرفت رفت.
وی گفت: در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانهها جهتگیری بیشتر به سمت بیمههای اجتماعی و توانمندسازی افراد از طریق گسترش این بیمهها است ضمن آنکه ما به مساعدتهای اجتماعی و ایجاد بازار کار نیز می پردازیم.
دکتر نوربخش افزود: برای موضوع رفاه اجتماعی و گسترده کردن چتر حمایت اقشار آسیبپذیر با همگانی کردن بیمهها دولت مبالغ مشخصی در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال 91 تعیین کرده است که از محل هدفمندی یارانهها به آنها دست پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:هم اکنون حداقل 5 میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند.
نوربخش افزود: 22 میلیون نفر در کشور شاغل هستند که از این میان 13 میلیون نفر آنها حقوق بگیرند و با ضریب نفوذ 85 درصد تحتپوشش بیمه قرار دارند، اما در دسته دوم که افراد غیر مزد و حقوق بگیرند ضریب نفوذ بیمه 40 درصد است.
وی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دور اول هدفمندی یارانهها شاهد بودیم این بود که ضریب نفوذ بیمه در افراد غیر مزد و حقوقبگیر از میزان 14 درصد به 40 درصد افزایش پیدا کرد اما برای تحت پوشش قراردادن 5 میلیون نفر که اکنون تحتپوشش هیچ بیمهای نیستند کار سختی پیشرو داریم که قانون هدفمندی یارانهها به خصوص ماده 7 آن تدابیر خوبی برای آن اندیشیده است.
نوربخش افزود: در دور دوم هدفمندی یارانه ها با مشکلات دور اول مانند شیب تند افزایش قیمت حاملهای انرژی روبهرو نخواهیم بود و این افزایش به صورت پلکانی خواهد بود ضمن آنکه جهتگیری برای مصارف مبالغ حاصل از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی به سمت رفاه اجتماعی سوق داده میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گسترش و تکمیل پوشش بیمهای و کاهش عوامل فلج کننده ناگهانی اقتصاد خانواده را دو دستور کار مهم مرحله دوم هدفمندی یارانهها برشمرد و گفت: البته در سال 92 نیز اقداماتی مانند کاهش فرانشیز داروهای سرطانی از سی درصد به ده درصد و پوشش بیمهای 180 قلم داروی بیماریهای صعب العلاج به دلیل افزایش قیمت ارز صورت گرفت.
نوربخش افزود: سال گذشته تمام داروهای نازایی با 50 درصد کاهش قیمت در اختیار بیماران قرار گرفت.
وی در پاسخ به اینکه شما پیش از قرار گرفتن در سمت مدیریت سازمان تأمیناجتماعی انتقاداتی به بیبرنامگی در این سازمان داشتید و حالا خودتان چه برنامهریزیهایی برای رفع آن بیبرنامگی کردهاید، گفت: در شرایطی سازمان را تحویل گرفتم که بودجه سال 92 در مهرماه ابلاغ شد و با 5 هزار و یکصد میلیارد تومان کسری بودجه رو به رو بودیم و در آن شرایط مجبور بودیم یا سود سهام شرکتهای تابعه را صرف کنیم و یا اینکه از داراییهای سازمان بفروشیم اما با اتخاذ سه مکانیزم بازگرداندن سودها و مابه التفاوتها قیمت ارز مربوط به قیمت دارو و همچنین مابهالتفاوت بیمه کارگران ساختمانی تا این لحظه هیچگونه از داراییها را نفروختیم و از سرمایهها استفاده نکردیم.
نوربخش هماهنگی و همراهی کامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت اقتصاد و دارایی را باعث فعالیت مطلوب سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و اظهار داشت: طی 3 ماهه گذشته مبلغ 600 میلیارد تومان بابت مابهالتفاوت قیمت ارز اختصاص یافته به دارو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کردیم و مبلغ 900 میلیارد تومان نیز بابت مابهالتفاوت بیمه کارگران ساختمانی از وزارت اقتصاد و دارایی دریافت شد.
وی افزایش حقوق کارگران در سال آینده را باعث افزایش 25 درصدی مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی دانست و گفت: این افزایش نشانه توجه و اهمیت دولت به بازنشستگان است و از فروردین سال 93 افزایش مستمریها را اعمال میکنیم.
نوربخش افزود: در سال گذشته برای پرداخت عیدی مستمریبگیران در 28 اسفند از بانکها استقراض داشتیم، اما امسال در بهمنماه و بدون استقراض عیدیها را پرداخت کردیم ضمن آنکه هنوز با مشکلات زیادی روبهرو هستیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه در سال آینده درمان مستمریبگیران در بخش بستری به صورت رایگان انجام خواهد شد، گفت: با توجه به سیاستهای دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها سهم بیمهشدگان در پرداختهای درمانشان کاهش خواهد یافت.
نوربخش افزود: با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی دولت سیاستهایی همچون معکوس شدن رشد منفی اقتصادی و رفتن به سمت رشد مثبت از 5 و 6 دهم درصد به نیم درصد در انتهای امسال، فعال شدن پروژههای عمرانی، اتخاذ تدابیری برای برقراری بیمه بیکاری را در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: در قانون بودجه سال 93 و در تبصره 21 آن حدود دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.
نوربخش همچنین به حمایتهای مربوط به بخش خواربار و مسکن اشاره کرد و افزود: این حمایتها دربودجه سال 93 پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است ضمن آنکه دقت شده تا مستمریها و وصولیها با دقت احصاء شود و نظام پرداخت به پزشکان و پرستاران در بیمارستانهای تحت پوشش ارتقاء یابد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه در سال 93 در بخش دارو چه سیاستهایی را پیگیری خواهد کرد، گفت: همانطور که میدانید سازمان تامین اجتماعی هم اکنون 36 درصد داروهای کل کشور را تولید و 40 درصد آن را توزیع میکند و برای اجرایی شدن سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه در بند 7 آن برنامههای جدی وجود دارد تا ما به خوداتکایی برسیم و در زمینه دارو تولید ملی داشته باشیم.
نوربخش نداشتن جداول راهنمایی پزشکان در زمینه دارو را یکی از مشکلات دانست و افزود: در اکثر کشورها این جداول برای پزشکان وجود دارد تا آنها در یک چارچوب مشخص حرکت کنند که این یکی از وظایف انجمنهای علمی و وزارت بهداشت و درمان است که در این باره سیاستگذاری کنند.
وی گفت: حمایت های دولت در بخش دارو افزایش پیدا خواهد کرد ضمن آنکه مبلغ 600 میلیارد تومان مشخص شده در بودجه به این بخش تخصیص داده خواهد شد و نظام مدیریتی نوین در 20 درصد از بیمارستانها به اجرا در خواهد آمد.
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