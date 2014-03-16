مادورو: به قاتل ها تنها چند ساعت فرصت می دهم/ راهپیمایی هواداران رئیس جمهور در کاراکاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به معترضان در شهر کاراکاس هشدار داد تا میدان پلازا آلتامیرا در شرق پایتخت را که به عنوان محل تجمع خود انتخاب کرده اند، پاکسازی کرده و در غیر اینصورت نیروهای امنیتی این مکان را تخلیه می کنند.



اظهارات مادورو پس از آن مطرح شد که از زمان آغاز ناآرامی ها در ونزوئلا میدان پلازا آلتامیرا به محل تجمع معترضان ضد دولتی تبدیل شده و در این مدت 28 نفر کشته شدند.



رئیس جمهوری ونزوئلا هشدار داد: به قاتل ها تنها چند ساعت برای بازگشت به منازل خود فرصت می دهم و اگر از این میدان عقب نشینی نکنند، این مکان را با نیروهای امنیتی تخلیه می کنم. قاتل ها آماده باشید، ما داریم می آییم.



یکی از شاهدان به رویترز گفت: جمعه شب، نیروهای امنیتی از ماشین های آب پاش و گاز اشک آور علیه معترضان که به سوی نیروهای امنیتی سنگ و بمب های آتش زا پرتاب می کردند، استفاده کردند و دهها نفر در این بین بازداشت شده و صدای تیراندازی و درگیری تا چندین ساعت از شرق کاراکاس شنیده می شد.



مادورو همچنین در یکی از راهپیمایی های نظامی در کاراکاس با اشاره به پیشنهاد جناح‌ های راست در وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون برای انجام اقدامات افراطی علیه دولت ونزوئلا از جمله تحریم‌ های اقتصادی و حتی ترور وی اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اگر این پیام را دریافت می کند، باید بداند که بزرگترین اشتباه زندگیش امضای مجوز ترور نیکلاس مادورو بود.



مادورو اپوزیسیون ونزوئلا را مسئول خشونت های اخیر در این کشور دانسته و گفته است تک تیراندازهای آنها اقدام به کشتن معترضان می کنند. معترضان، مادورو را به دیکتاتوری متهم کرده و دولت وی را مسبب وضعیت نابسامان اقتصادی که موجب تورم 56 درصدی و گرانی مواد غذایی شده می دانند.



به نوشته رویترز، دولت آمریکا اعلام کرده است که مادورو همچون هوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از تهدیدهای امپریالیست برای انحراف افکار عمومی از اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشورش استفاده می کند.



وزارت خارجه آمریکا همچنین ضد رد اتهامات ونزوئلا و "مضحک" خواندن آن تاکید کرده است که انجام گفتگوهای دموکراتیک به جای "سرکوب یا فحاشی به آمریکا" بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران سیاسی در ونزوئلا است که همین اظهارات باعث شده تا مادورو پیشنهاد تشکیل یک کمیسون سطح بالا را به ایالات متحده برای مذاکرات دو جانبه دهد.



خبرگزاری فرانسه همچنین با اشاره به راهپیمایی دهها نفر از هواداران دولت چپ گرای نیکلاس مادورو در کاراکاس نوشت که همین راهپیمایی باعث شد تا مخالفان دولت بر اعتراضات بیشتر تاکید کنند.