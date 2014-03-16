اخبار جدید از مقرری بورسیه های داخل و خارج/ 3 دانشگاهی که بیشترین خروج دانشجو را داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان صبح امروز در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به مقرری دانشجویان بورسیه داخل گفت: مقرری شش ماه اول سال 93 دانشجویان بورسیه داخل در همین دو سه روز اخیر به دانشگاه ابلاغ شده است و از ابتدای سال 93 دانشجویان دکتری داخل مشکلی برای مقرری شش ماه اول سال نخواهند داشت.

وی در مورد مقرری دانشجویان بورس خارج نیز بیان کرد: با توجه به روال سال گذشته که مشکل انتقال ارز داشتیم، دانشجویانی که تمایل دارند خانواده آنها ارز گرفته و برای آنها ارسال کنند اردیبهشت ماه کار آنها انجام می شود و دانشجویانی که تمایل نداشته باشند از همان روال سابق و با همان مسیر سخت ارسال ارز دنبال خواهد شد، فقط کمی تاخیر خواهد داشت.

رئیس سازمان دنشجویان با اشاره به تایید مدارک تحصیلی دانشجویان در سال 92 برای خروج از کشور گفت: 31 هزار و 337 تایید مدرک صورت گرفته است که 15 هزار و 132 تایید از طریق سامانه سازمان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 465 مدرک مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، 952 مدرک مربوط به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و 650 مدرک مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بوده و البته این سه دانشگاه سه دانشگاهی بودند که بیشترین خروج را داشته و مدارک آنها تایید شده است.

صدرو 962 احکام بورس داخل

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به تعداد احکام صادره در خصوص بورس داخل گفت: تا روز گذشته 962 احکام بورس داخل صادر شد که احکام 290 تا از بورس های مذکور در فاصله چهار ماه گذشته صادر شده است.

وی ادامه داد: ما به تعهدات ایجاد شده در دوره قبل پایبند بوده و هستیم برخلاف خبرهای نادرستی که در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه صدور احکام بورس متوقف شده است سازمان امور دانشجویان به تمام تعهدات دوره قبل در چهارچوب ظوابط موجود پایبند بوده است.

صدیقی ادامه داد: 200 مورد از مربیان دانشگاه برای شروع دوره دکتری به دانشگاه ها معرفی شدند.

پرونده تبدیل بورس به داخل بسته شد

وی درخصوص تبدیل بورس داخل گفت: براساس تعهدات قبلی تمام افرادی که در سازمان پرونده داشتند یعنی 460 نفر تبدیل به داخل شدند از این 460 نفر 196 مورد در طی 4 ماه اخیر به دانشگاه ها معرفی شدند و پرونده تبدیل به داخل بسته شد و در سال 93 تعهدی بابت تبدیل بورس به داخل در سازمان موجود نیست.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اعطای بورس داخل و خارج از این به بعد از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری انجام خواهد شد، آزمون دکتری دو هفته پیش برگزار شد و دفترچه شماره 2 آن اردیبهشت ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشورمنتشر می شود.

کاهش ظرفیت بورس خارج

وی ادامه داد: در این دفترچه ظرفیت های اعزام به خارج و رشته هایی که دانشجویان اعلام خواهند شد. پیش بینی شده است همچنین شرایط داوطلبان برای استفاده از بورس خارج از کشور مشخص شده، داوطلبان می توانند برای ادامه تحصیل هم بورس داخل هم بورس خارج را انتخاب کنند ولی تعداد بورس خارج زیاد نخواهد بود و افرادی که در بورس خارج پذیرفته شوند نمی توانند آن را تبدیل کنند.

بازنگری آیین نامه مربیان

وی در ادامه از بازنگری آئین نامه مربیان خبر داد و گفت: آئین نامه مربیان بازنگری و نهایی شده و در سال 93 براساس آن فعالیت های مربوط به مربیان پیگیری خواهد شد.

افزایش فرصت مطالعاتی خارج از کشور

صدیقی ادامه داد: در سال جاری 687 دانشجوی دکتری داخل از فرصت مطالعاتی خارج از کشور که 6 تا9 ماه است استفاده کردند و فرصت مطالعاتی خارج در سال آینده افزایش خواهد داشت.

اعلام نتایج بورس داخل 92 در فروردین ماه

وی ادامه داد: مصاحبه 300 نفر از دانشجویان دکتری داخل که متقاضی بورس داخل در سال 92 بوده و تشکیل پرونده داده اند انجام شده و نتایج آن فروردین اعلام می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: با توجه به این که مسیر کار طولانی شد برای مدت کوتاهی سایت سنباد که دانشجویان اطلاعات و مدارک خود را آنجا قرار می دادند موقتاً بسته شد که از امروز سایت باز می شود و دانشجویانی که باقی مانده اند می توانند مدارک خود را روی سایت قرار دهند. دانشجویان تا اردیبهشت سال آینده، فراخوان بعدی فرصت دارند مدارک خود را برای بورس داخل روی سایت قرار دهند.

وی تاکید کرد: برای همه اعلام نیازهایی که دانشجویان از دانشگاه‌ها می گیرند صورت جلسه گروه تخصصی نیز لازم است گروه تخصصی باید اعلام نیاز دانشجو را تایید کند.

وی در ادامه به بورس خارج اشاره کرد و گفت: ظرفیت اعزام در بورس خارج 93 کاهش خواهد داشت در سال جاری 53 نفر در دوره دکتری بورس شدند که نسبت به حجم بالای بورس داخل تعداد قابل توجهی نیست.

تحصیل بیش از 28 هزار دانشجو خارجی از 92 کشور در دانشگاه های داخل

صدیقی به دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: 28 هزار و 300دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند که اگر طلاب جامعه المصطفی را کنار بگذاریم، 16هزار دانشجو در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و وزاررت بهداشت مشغول تحصیل هستند از این تعداد 95درصد دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم هستند که دو هزار و 270 نفر از آنان بورسیه و 2هزار نفر به صورت آزاد و یازده هزار نفر ازآنان از طریق کنکور پذیرفته شده اند.

وی تاکید کرد: از این تعداد 550نفر نیز بورسیه وزارت بهداشت هستند که در دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند این دانشجویان از 92کشور در دانشگاه های داخل تحصیل می کنند.

وی از جمله برنامه ها که برای این دانشجویان غیر ایرانی برگزار می شود به اردوهای نورزوی اشاره کرد و گفت: این اردوها از 19اسفند آغاز شده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

بیش از 32 هزار تقاضای نقل و انتقال در سال جاری

رئیس سازمان امور دانشجویان به نقل و انتقال دانشجویان در سال 92 -93اشاره کرد و گفت: در سال 92 کل درخواست‌های نقل و انتقال 32هزار و 147 درخواست بوده که در مجموع 44درصد از کل تقاضاها جواب مثبت گرفته است.

آغاز ثبت نام درخواست نقل و انتقال از اردیبهشت 93

وی ادامه داد: نقل و انتقال ها در سال آینده از اردیبهشت 93 آغاز شده و دانشجویان می توانند به سایت مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند از اول خرداد تا 15تیر ماه نیز این درخواس ها توسط دانشگاه مبدا بررسی شده و و از 15 تیر تا پایان مرداد نیز وسط دانشگاه مقصد بررسی می شود و نتایج نهایی اول شهریور ماه اعلام می شود.

وی درخصوص دکتری پژوهش محور نیز گفت: شیوه پژوهش محور به عنوان شیوه مصوب وزارت علوم در سال 89 در بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم پیش بینی شده بود و آن چه که به شکل ویژه در سال 92 اتفاق افتاد این بود که سازمان امور دانشجویان به دانشگاه ها اعلام کرد دستگاه های اجرایی می توانند با دانشگاه‌ها برای یک موضوع خاص تحقیقاتی قرارداد منعقد کنند.

صدیقی افزود: این دستگاهها می توانستند یک دانشجو معرفی کنند که طی انجام این تحقیقات دوره دکتری را طی کند بر اساس این بخشنامه که به نظر سازمان امور دانشجویان چندان ضرورت نداشت که سازمان وارد آن شود 19هزار نفر در سایت سازمان درخواست خود را اعلام کردند که در نهایت درخواست 2هزار نفر بررسی شد و از این مجموعه 655 نفر پذیرش شدند و از این تعداد 200نفر موفق شدند با دانشگاه ها قرارداد منعقد کنند و پذیرش بگیرند.

لغو بخشنامه دکتری پژوهش محور سازمان سوم اسفند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دخالت سازمان امور دانشجویان در این موضوع غیرضروری است بخشنامه دکتری پژوهش محور سازمان امور دانشجویان از سوم اسفند سال جاری لغو شد و سازمان امور دانشجویان کسی را دیگر معرفی نمی کند و دکتری پژوهش محور از طریق شیوه آموزشی روال خود را طی می کند.

افزایش مقرری دانشجویان کاهش یافت

رئیس سازمان امور دانشجویان درمورد افزایش مقرری دانشجویان خارج نیز گفت: در رقم این افزایش که قبلا اعلام شده بود به علت کمبود اعتبارات تجدید نظر شد و 10تا 25 درصد پیش بینی شد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری با آن موافقت کرد و ما امیدواریم که به تصویب هیأت وزیران برسد.

وی ادامه داد: براساس پیش بینی که در توافق نامه ژنو صورت گرفته است اعتباری پیش بینی شده که با این اعتبار شهریه دانشجویان ایرانی مستقیما در وجه دانشگاه های آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سایت مربوط به سازمان امور دانشجویان به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور پیشنهاد شد گواهی شهریه خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت کرده و به تایید سفارت رسانده و آن را اسکن کرده و برای سازمان ارسال کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: با هماهنگی که سازمان امور دانشجویان با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه صورت داده است امیدواریم به محض اینکه این گواهی‌ها به سازمان امور دانشجویان ارسال شود از اوایل سال 93 براساس لیست تایید شده سازمان و کمک بانک مرکزی بتوانیم این اعتبارات را مستقیما در وجه دانشگاه ها پرداخت کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از گواهی ها به سازمان ارسال شده است افزود: البته اوایل کار است تا هماهنگی با بانک‌های خارجی واینکه بانک مرکزی بتواند طبق روال کار را مدیریت کند مقداری زمان خواهد برد ولی امیدواریم از اوایل سال 93 فعالیت مربوط به این موضوع پیگیری شود.

وی ادامه داد: این اعتبار پیش بینی شده هم شامل دانشجویان بورسیه و هم غیر بورسیه‌ای می شود که شهریه می پردازند.

صدیقی تاکید کرد که دانشجویان هر چه سریع تر گواهی شهریه خود را در سایت دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور قراردهند شهریه آنها در وجه دانشگاه پرداخت .