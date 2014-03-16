رزمایش نوروزی پلیس در مازندران آغاز شد/ فعالیت 10 هزار پلیس



به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامي مازندران صبح یکشنبه در رزمايش نوروزي در فرماندهي نيروي انتظامي استان در خصوص تسهيلات سفرهاي نوروزي اظهار داشت: تمهيدات سفرهاي نوروزي از سه ماه قبل با برگزاري جلسات متعدد ستاد تسهيلات سفر و برگزاري كميته هاي 9 گانه از ابتداي بهمن ماه آغاز شد.

وي افزود : آغاز مانور با پوشش نظامي و ترافيكي از 25 اسفند شروع و تا 17 فروردين ماه ادامه دارد.

سردار جعفري نسب با اشاره به اين كه دشتگاههاي مختلف از جمله آتش نشاني ،هلال احمر ؛سازمان گردشگري به صورت كامل حضور دارند واين هماهنگي بين دستگاهها باعث شده ما پذيراي مسافران نوروزي باشيم.

وي با اشاره به اين كه 10 هزار نفر در حوزه امنيتي و ترافيكي پوشش راهها ،جايگاهها و مناطق گردشگري را به عهده دارند افزود :برنامه مدوني براي برگزاري هرچه بهتر برنامه هاي امسال تهيه شده است تا برنامه هاي تسهيل سفر امسال نسبت به سالهاي گذشته بهتر انجام شود.

فرمانده انتظامي استان گفت: همه تشكيلات نيروي انتظامي از 27 اسفند تا 17 فروردين به طور فعالانه در خدمت همه مسافرين و گردشگران كه به استان سرسبز مازندران سفر مي كنند هستند.

ربيع فلاح استاندار مازندران نيز در اين رزمايش نوروزي ظمن تسليت ايام فاطميه اظهار داشت: با توجه به حجم بالاي ورود گردشگر به استان هر ساله برنامه هاي تسهيلات سفر نوروزي در استان با هماهنگي دستگاههاي مختلف اجرا مي شود.

وي افزود: ما با ظرفيتهايي كه بوجود مي آوريم بايد سفر خوشي را براي همه كساني كه به اين استان سفر مي كنند بوجود آوريم.

فلاح با اشاره به اتفاقاتي از جمله حماسه 24 خرداد افزود: اين حادثه جزو حوادث خاص دنيا محسوب مي شود و در سال 93 نيز موضوع اقتصاد مقاومتي مطرح است كه بايد ارج نهاده شود.

وي با اشاره به اين كه درسال گذشته به دليل آماده نبودن زيرساختها ميزان تصادفات بالا بوده است گفت:به دليل حضور گردشگران در اين استان در 10ماهه اخير 600 نفر تلفات جاده اي داشته ايم كه اين آمار در شان مردم مازندران نيست.

فلاح هماهنگي با فرمانداران ؛شهرداران و بخشداران ؛و شوراي حمل و نقل را از جمله اين تدابير برشمرد و تاكيد كرد استانداري نيز كار نظارت بر بهداشت و درمان و كارهاي نظارتي را انجام داده ودر آماده باش كامل است.