دیدگاه نخست وزیر سابق الجزایر درباره "بهار عربی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، "عبدالمالک سلال" نخست وزیر سابق الجزایر تحولات موسوم به "بهار عربی" را به یک حشره توصیف کرد که با حشره کش می توان از شر آن خلاص شد!

وی در جمع هزاران هوادار "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهور الجزایر به عنوان مسئول اصلی تبلیغاتی وی، در این باره اظهار داشت: آنچه بهار عربی خوانده می شود و باعث سرنگونی برخی از نظامهای منطقه شد در واقع حشره ای بود که الجزایر دروازه هایش را برای ورود آن بست و البته اگر این حشره می خواست وارد الجزایر هم شود حشره کشهایی برای از بین بردن آن وجود داشت!

خاطرنشان می شود عبدالعزیز بوتفلیقه 77 ساله برای چهارمین بار نامزدی خود را برای یک دوره ریاست جمهوری پنج ساله دیگر در الجزایر اعلام کرده است. این در حالی است برخی رسانه ها ابهامات متعددی را درباره وضعیت بیماری و توان جسمانی وی پس از سکته اخیرش مطرح کرده اند.