تولید گوجه فرنگی و سیب زمینی از یک گیاه/موفقیت محققان دانشگاه ولی عصر رفسنجان

رضا رنجبرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه افزایش بهره وری در واحد سطح گلخانه و زمین های کشاورزی با کاهش هزینه های جاری، کشاورزان را از سود بیشتری برخوردار می کند.

وی با بیان اینکه یکی از علوم جدید، کشت همزمان چند محصول در یک گلخانه که نمونه جالب آن پیوند گیاه گوجه فرنگی بر روی گیاه سیب زمینی است، تصریح کرد: این کشت باعث تولید دو محصول با ارزش از یک بوته می شود.

این مسئول بیان داشت: در این گیاه که tomtato نامگذاری شده گوجه فرنگی قسمت هوایی گیاه و سیب زمینی بخش زیر زمینی را تشکیل می دهند.

رنجبرکریمی بیان داشت: با این اقدام حداکثر بهره وری از نهاده های کشاورزی به عمل آمده و علاوه بر این، رشد همزمان این دو گیاه در کنار هم کیفیت هر دو میوه را تحت تأثیر مثبت قرار می دهد.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان گفت: علیرغم اینکه سیب زمینی و گوجه فرنگی هر دو از یک خانواده به نام سولاناسه هستند اما انتخاب نوع پیوند و عملیات پیوند این دو گیاه کار بسیار دشواری است.

به گفته وی با توجه به اینکه شرایط محیطی تولیده غده سیب زمینی با تولید گوجه فرنگی متفاوت است و کنترل همزمان چند عامل برای تولید دو محصول بر روی یک گیاه امری بسیار مشکل است تولید و نگهداری این گیاه در نوع خود دشوار و تخصصی است.

رنجبرکریمی ادامه داد: بر این اساس آزمایشی با هدف پیوند گیاه گوجه فرنگی بر گیاه سیب زمینی در گلخانه هیدروپونیک گروه علوم باغبانی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان توسط دکتر حمیدرضا روستا طراحی و توسط واحد باقری کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی، مهرداد نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی و احمد استاجی دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی اجرا شد.

وی گفت: پس از تهیه بستر کشت چهار عدد بذر گوجه فرنگی به همراه مینی تیوبر غده سیب زمینی داخل گلدانهای یونولیتی 4 لیتری کشت شد. بعد از گذشت دو ماه و آماده شدن گیاهان برای عملیات پیوند، تیم اجرایی با کمک یک پروسه پیوند مجاورتی و بعد از آموزش های لازم عملیات پیوند زنی را انجام دادند.

رنجبرکریمی بهبود كيفيت محصول، افزايش توليد و صرفه جويي در مصرف آب را از جمله ويژگي‌هاي استفاده از اين نوع پيوند عنوان كرد و افزود: گیاه پیوندی روزانه در دو نوبت هر نوبت به میزان 150 سی سی با محلول غذایی هوگلند تغییر یافته تا زمان برداشت تغذیه شده پس از اطمینان از گیرایی پیوند بعد از سه هفته، قسمت بالای پیوند گیاه سیب زمینی و قسمت پایین پیوند در گیاه گوجه فرنگی قطع می شود.

وی یادآور شد: با گذشت حدود یک و نیم ماه گل های گوجه فرنگی تشکیل شده و همزمان نیز غده های سیب زمینی شروع به نمو می کنند.