ورزش بهترین راه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر ، خداداد قنبرزاده پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از تمرین ورزشکاران قهرمان رزمی در سالن شهدای جنیدی رودسر افزود: سلامت و پویایی روح و روان نیازمند جسمی سالم و با نشاط می باشد که این امر با ورزش محقق می شود.

وی اظهارداشت: همه ما تلاش می کنیم تا فرزندان خود را به ورزش سوق دهیم زیرا ورزش ضمن ایجاد شور و نشاط و شادابی و پرورش جسم ، بهترین راه مقابله با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی است و در این زمینه همگی مسئولیم.

قنبرزاده ادامه داد: شهرداری در راستای قانون در خدمت شهروندان بوده و توزیع عادلانه منابع در بین شهروندان از وظایف شهرداری است و ایجاد شور و نشاط و بسترهای لازم جهت ورزش همگانی در جامعه را سرلوحه کارها قرار داده که در این راستا برگزاری جشنواره های ورزشی شاد و متنوع را در دستور کار خود قرار داده که جشنواره نوروزبل توسط شهرداری رودسر برگزار شد که با استقبال چشمگیر شهروندان رودسری مواجه شد.

وی اخلاق در ورزش را اساس و سرلوحه کارها عنوان کرد و افزود: ورزش قهرمانی زمانی ارزشمند است که با اخلاق خوب و منش پهلوانی توام باشد چرا که در این صورت روح انسان نیز به تعالی می رسد.

شهردار رودسر با اشاره به استعدادهای خوب ورزشی شهرستان و تعدد قهرمانان ورزشی یادآورشد: شهرداری حمایت همه جانبه از گسترش ورزش را از اصول کاری و برنامه های خود می داند و حمایت از ورزش به ویژه ورزشکاران قهرمان که در میادین مختلف ورزشی افتخارآفرینی می کنند را سرلوحه کار خود قرار داده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.