به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور استان البرز در اين اطلاعيه علت اجرا نشدن طرح مذکور در روز 27 اسفند ماه را تسهيل در عبور و مرور مردم همزمان با چهارشنبه پايان سال عنوان کرده است.

همچنین در اطلاعیه پلیس بر اجرای طرح مذکور بعد از اتمام تاريخ مورد نظر در مسيرهاي تعيين شده تاکید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح زوج و فرد از 10 اسفند ماه جاری در مسیرهای بلوار شهید چمران - بلوار شورا - بلوار بسیج (کاج) - بلوار شهید مطهری – بلوار جمهوری اسلامی – بلوار علامه جعفری آغاز و تا پایان سال از ساعت 14 تا 20 اجرایی می شود.

طرح زوج و فرد برای دومین سال متوالی در ایام پایانی سال به منظور تسهیل در عبور و مرور در هسته مرکزی شهرستان کرج اجرا شده است.