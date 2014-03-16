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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

طرح نوروزی پلیس راه آذربایجان غربی آغاز شد/ نظارت 100 تیم خودرویی

طرح نوروزی پلیس راه آذربایجان غربی آغاز شد/ نظارت 100 تیم خودرویی

ارومیه - فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت : همزمان با آغاز طرح نوروزی 100 تیم خودروی پلیس بر تردد وسایط نقلیه در محورهای مواصلاتی استان نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیب دوم پاسدار یحیی شرفی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آغاز این طرح در گفتگو خبرنگاران افزود : این طرح از 25 اسفند امسال لغایت 15 فرودین سال 93 در تمامی راههای استان اجرا می شود و طی آن از این تعداد 80 تیم محسوس، 10 تیم نامحسوس و 10 تیم روستایی بر محورهای مواصلاتی نظارت می کنند.

وی ادامه داد: در طرح نوروزی از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، اورژانس، حلال احمر، امداد خودرو، بیمه و حمل و نقل و پایانه ها استفاده می کنیم تا بهترین خدمات را برای مسافران نوروزی که به این استان سفر می کنند ارائه دهیم.

سردار شرفی اضافه کرد: علاوه بر مامورانی که در سطح جاده ها انجام وظیفه خواهند کرد، مامورانی نیز به صورت نامحسوس در اتوبوس های مسافری بین شهری سوار شده و رفتار رانندگان را کنترل خواهند کرد.

وی افزود: پلیس آذربایجان غربی با محوریت پلیس راه و راهنمایی و رانندگی با کمک تمامی کارکنان انتظامی استان تمام تمهیدات لازم را بکار بسته تا مردم سفرهای خود را با امنیت کامل به مقصد خود برسانند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح نظارتی نوروز پلیس با تمام رانندگانی که رفتارهای خطرساز دارند و مقررات و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی رعایت نمی کنند برخورد کرده و رانندگانی را که بالای 10 میلیون ریال جریمه دارند متوقف خواهند کرد.

کد مطلب 2257330

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