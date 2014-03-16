طرح نوروزی پلیس راه آذربایجان غربی آغاز شد/ نظارت 100 تیم خودرویی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیب دوم پاسدار یحیی شرفی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آغاز این طرح در گفتگو خبرنگاران افزود : این طرح از 25 اسفند امسال لغایت 15 فرودین سال 93 در تمامی راههای استان اجرا می شود و طی آن از این تعداد 80 تیم محسوس، 10 تیم نامحسوس و 10 تیم روستایی بر محورهای مواصلاتی نظارت می کنند.

وی ادامه داد: در طرح نوروزی از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی از جمله راه و شهرسازی، اورژانس، حلال احمر، امداد خودرو، بیمه و حمل و نقل و پایانه ها استفاده می کنیم تا بهترین خدمات را برای مسافران نوروزی که به این استان سفر می کنند ارائه دهیم.

سردار شرفی اضافه کرد: علاوه بر مامورانی که در سطح جاده ها انجام وظیفه خواهند کرد، مامورانی نیز به صورت نامحسوس در اتوبوس های مسافری بین شهری سوار شده و رفتار رانندگان را کنترل خواهند کرد.

وی افزود: پلیس آذربایجان غربی با محوریت پلیس راه و راهنمایی و رانندگی با کمک تمامی کارکنان انتظامی استان تمام تمهیدات لازم را بکار بسته تا مردم سفرهای خود را با امنیت کامل به مقصد خود برسانند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح نظارتی نوروز پلیس با تمام رانندگانی که رفتارهای خطرساز دارند و مقررات و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی رعایت نمی کنند برخورد کرده و رانندگانی را که بالای 10 میلیون ریال جریمه دارند متوقف خواهند کرد.