امدادرسانی به 6 هزار نفر گرفتار در برف و کولاک 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور با اشاره بر اینکه با بارش برف و کولاک از روز گذشته تردد در مسیرهای منتهی به استان اصفهان و برخی مسیرهای استان مرکزی، خوزستان ،‌لرستان،کرمان و بخشی از خراسان رضوی را برای تردد مشکل مواجه شده است افزود: ۹۷ امدادگر در قالب ۲۸ تیم وارد عملیات امدادرسانی شدند.

وی افزود: با تلاش امدادگران به ۶ هزار نفر امدادرسانی شد و ۱۹۰۰ نفر نیز در پایگاه‌های امداد جاده‌ای و مساجد بین راهی اسکان اضطراری داده شدند.

امدادرسانی همچنان ادامه دارد

مدیرکنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به مصدومیت ۶۴ نفر و انتقال ۱۴ تن از مصدومان به مراکز درمانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر امدادرسانی به محورهای میمه- دلیجان، گردنه قرقچی اصفهان، میمه - گلپایگان (اصفهان)، دلیجان - میمه (مرکزی) و تاراز - شهرکرد (خوزستان) همچنان ادامه دارد.

وی توصیه کرد که هموطنان برای موارد اضطراری در فصل زمستان هنگام تردد در جاده‌ها تجهیزات لازم برای خودرو از جمله زنجیر چرخ، مواد غذایی کنسروی و جعبه کمک‌های اولیه را همراه داشته باشند.