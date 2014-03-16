بیشترین سهم در تصادفات مربوط به پراید است/ 54 درصد تصادفات فوتی را عابران تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سرهنگ علیرضا همیانی در جمع خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن سفرهای نوروزی اظهار داشت: با آغاز طرح نوروزی پلیس راه و استقرار گشت های پلیسی اقدامات لازم برای ایمن سازی جاده ها و رفت و آمد آسان و بدون حادثه در جاده ها انجام داده اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران افزود: همکاری مستمر و دلسوزانه دستگاه های امداد رسان از جمله اورژانس، جمعیت هلال احمر، آتش نشانی، راه و شهر سازی، پلیس راه و نیز اطلاع رسانی گسترده و بسیار تاثیرگذار رسانه ملی، خبرگزاری ها ها و مطبوعات محلی موجب شده تا با کاهش سوانح جاده ای تعداد مجروحان و کشته های تصادفات کمتر شود و مسافرت های ایمنی در راههای شرق استان تهران صورت گیرد.

سرهنگ همیانی ادامه داد: دلیل تلفات موتور سیکلت ها آسیب به سر است به همین خاطر راکبین موتورها حتما کلاه ایمنی استفاده کنند و بر اساس آخرین آمار 54 درصد تصادفات فوتی اعلام شده از سوی پزشکی قانونی مربوط به برخورد خودرو با عابر پیاده بوده و 21 درصد نیز برخورد موتور سیکلت با خودرو، 9 درصد خودرو به خودرو و 16 درصد واژگونی اعلام شده است.

همیانی گفت: 73 درصد این تصادفات درون شهری و 27 درصد دیگر برون شهری بوده است که خودرو پراید با 23 درصد، پژو با 21 و پیکان با 10 درصد از بیشترین سهم در عامل تصادفات برخوردار بوده‌اند.

وی با اشاره به برنامه های پلیس راهور در ایام نوروز افزود: طبق سنوات گذشته پلیس راهور شرق استان تهران با محوریت سه عامل اقدام به تدوین سند چشم‌انداز طرح نوروزی در پایان سال جاری کرده که امیدواریم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در راستای تسهیل در رفت و آمد هموطنان گام برداریم.

این مسئول بیان داشت: یکی از برنامه های مهم و اساسی راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی امسال راه اندازی گشت های نامحسوس افتخاری است و ممکن است همان خودرویی که ممکن است با سرعت غیر مجاز از کنار وی عبور کنید و یا سبقت غیر مجاز بگیرید شاید پلیس باشد.

همیانی تأکید کرد: طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان در سال 1386 با همکاری پلیس راهور و مدیران مدارس و دانش آموزان به اجرا درآمد و اکنون به عنوان یک طرح مهم در نوروز به کار گرفته می شود.

این مسئول بیان داشت: همیاران پلیس باید اطلاعات کافی در مورد قوانین عبور و مرور داشته باشند و به همین دلیل، نقش ویژه ای در فرهنگسازی ترافیکی دارند، ترویج رعایت مقررات بین دانش آموزان و کاهش میزان تخلفات در میان بزرگسالان، دو ویژگی مهم همیاران پلیس است.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل مردم با نیروی انتظامی عامل اساسی دستیابی به اهداف پیش بنی شده در این نیرو است و این تعامل و همکاری باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود که این همکاری باعث می شود برنامه های نیروی انتظامی و پلیس راهور با پشتوانه مستحکم تری اجرا و نتایج قابل قبولی حاصل شود.

همیانی متذکر شد: همیاران پلیس مواردی مانند بستن کمربند، استفاده نکردن از تلفن همراه، نخوردن خوراکی و صحبت نکردن را یادآوری می ‌کنند، یعنی مواردی که با رعایت آنها، راننده بر روی رانندگی متمرکز می ‌شود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: دانش آموزی که امروز به اولیای خود درباره مرتکب نشدن تخلفات رانندگی تذکر می دهد، فردا به فردی تبدیل خواهد شد که تمام نکات و قوانین راهنمایی و رانندگی را مراعات کرده و سلامت خود و جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

این مسئول گفت: راننده می تواند با یک اشتباه جان خود و راننده را به خطر اندازد، به همین خاطر مردم گزارش تخلفات رانندگان را به سامانه ۱۱۰۱۲۰ اطلاع دهند و گزارش های شما در اولین ایستگاه پلیس مورد بررسی قرار می گیرد و با راننده خاطی برخورد می شود.