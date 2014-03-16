عملکرد مدیران در میزان موفقیت برنامه پنج ساله توسعه نهاوند ملاک ارزیابی است

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی صبح یک شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: پیام و عملکرد در مجموعه شهرستان نهاوند، برادری، دوستی و وحدت بر محوریت وفاق و کارایی خواهد بود و برای توسعه و پیشرفت نهاوند همت و تلاش مدیران مورد نیاز خواهد بود.

عبدالملکی اظهار داشت: عرصه مسئولیت، عرصه خدمتگزاری بدون منت به مردم است و ملاک و سنجش ما برای استفاده از نیروها و ظرفیت مدیران کار و تلاش و بررسی کارنامه آنان در حوزه مربوطه است که مهمترین آن برنامه پنج ساله سند چشم انداز توسعه و پیشرفت نهاوند است.

مدیران برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند

وی با اشاره به ابلاغ اجرایی اقتصاد مقاومتی توسط رهبری معظم انقلاب به سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی منشور جدیدی را در بحث مدیریت و تحول اقتصادی کشور تعریف کرده، اقتصادی که پایه و رکن اصلی آن نگاه و استفاده از ظرفیت داخلی کشور و متکی بر داشته های داخلی است.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: مدیران مجموعه های مختلف در سال جدید باید تمام ظرفیت و توان خود را برای تحقق و انجام منویات مقام معظم رهبری در مورد اقتصادی مقاومتی را به کار گیرند.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال که برزخ بین افراط و تفریط است توانست قلوب ملت ایران را تسخیر و مورد قبول ملت واقع شود و این دولت تغییر و تحول و امید بخشی نسبت به اصلاح وضع موجود را به مردم نوید داده است.

عبدالملکی اظهار داشت: اولین اقدام و کار اساسی در مورد حوزه شهر نهاوند رسیدگی به وضعیت تعطیلی و راکد بودن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی بود که در این جهت توانستیم تا کنون مشکل 29 واحد تولیدی را برطرف کنیم.

پنج میلیارد از قروش اوراق مشارکت به سد گرین تزریق می شود

وی ادامه داد: سد گرین بعنوان بزرگترین پروژه عمرانی کشور در حال حاضر از لحاظ تخصیص اعتبار مشکل دارد و در سال جاری بودجه کمی فقط در حد اینکه کارگاه سد تعطیل نشود به آن اختصاص یافت اما قرار است در سال 93 مبلغ پنج میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به آن تخصیص داده شود.

فرماندار شهرستان نهاوند از تشکیل کمیته ارزیابی وضعیت صنعت و معدن و کشاورزی و دیگر حوزه ها خبر داد و گفت: وظیفه این کمیته بررسی مشکلات و گرفتاری و موانع دستگاه های مختلف و رفع آنها خواهد بود تا مسیر جدیدی در مورد توسعه و پیشرفت شهرستان باز شود.

امامعلی عبدالملکی افزود: مدیران از بیان مشکلات و موانع واهمه ای نداشته باشند و از اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه عملکرد حوزه آنان را نقد می کنند استقبال کنند چون در چنین شرایطی نقاط ضعف و قوت نمایان می شود.

امنیت مردم در ایام نوروز تأمین شود

امام جمعه شهر نهاوند نیز در این مراسم اظهار داشت: امنیت مردم، کنترل و نظارت بر طرح عفاف و حجاب و نظارت و بررسی بر بازار شب عید مهمترین مطالبه مردم از مسئولان در ایام نوروز است که باید به انجام آن جدیدت داشت.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی گفت: تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و برخورد قاطع با افرادی که در این ایام از فرصت استفاده می کنند و برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند از دیگر وظایف مهم مسئولان در نوروز پیش رو است.

حجت الاسلام مغیثی بیان داشت: مسئولان در آستانه نوروز نسبت به کارنامه خدمت خود به مردم ارزیابی داشته باشند و قبل از اینکه به حساب ما برسند خودمان حساب و کارنامه را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم تا ببینیم چند درصد در رضایت خداوند و خلق آن موفق عمل کرده ایم.

آتش سوزی چهارشنبه آخر سال خلاف و عقل و شرع و حرام است

وی اظهار داشت: نوروز یک ویژگی و کارهای شاخص و سنت های نیکو دارد که همه ما ملزم به رعایت و انجام آن هستیم مانند صله رحم، دید بازدید، نظافت و خانه تکانی اما متأسفانه رفتارهای غلط و بدعت های نادرست در نوروز وجود دارد که هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد و انجام آنها نیز حرام است.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: آتش بازیهای چهارشنبه سوری و شب عید که مراجع عظام نیز انجام و برگزاری آن را حرام کرده اند و یا بی حجابی و بدحجابی که در این ایام شدت و گسترش بیشتری دارد جز رفتارهای ناپسند و زشت نوروز محسوب می شود که باید مسئولان با این موراد برخورد قانونی کنند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند هم در ادامه این مراسم از اقامه نماز جماعت در 31 اداره خبر داد و افزود: در سال 92 776 مبلغ غیر بومی برای اجرای برنامه ها و همایش های مختلف به مناطق نهاوند اعزام شدند.

حجت الاسلام حسین گروسی بیان د اشت: هشت هزارو 262 نفر روز در سال جاری مبلغان فرهنگی و مذهبی در مورد گفتمان های دینی، آسیب های و تهدیدهای اجتماعی جوانان، بصیرت و ولایت و سبک زندگی در شهرستان نهاوند برنامه اجرا کردند.

132 برنامه شاخص در نهاوند برگزار شد

حجت الاسلام گروسی افزود: امسال 132 برنامه شاخص در نهاوند برگزار شد که حضور گروه مبلغ فاطمیون در جهت تبلیغ و ترویج احکام و رفتارهای اجتماعی در مکان های عمومی و فضای باز مانند پارک ها و انجام اقامه نماز جماعت در این مراکز از مهمترین برنامه اجرا شده در نهاوند بوده است.

وی از برگزاری دو همایش تجلیل از پیر غلامان و فعالان فرهنگی نهاوند برای اولین بار خبر داد و عنوان کرد: هشت کارگاه با موضوع جنگ نرم و فرقه های نوظهور در سطح شهرستان نهاوند برگزار شد و موفق شدیم در 75 مدرسه و فضای آموزشی شهرستان نهاوند نماز جماعت اقامه کنیم.

مکان دانشگاه ملی نهاوند در شأن و جایگاه این شهر نیست

رئیس دانشگاه ملی نهاوند هم در جلسه شورای اداری نهاوند تأکید کرد: شهرستان نهاوند پس از سالها دارای دانشگاه مستقل ملی شده است اما متأسفانه مکان این دانشگاه در حد شأن و منزلت مردم و دانشجویان و شهر نهاوند نیست.

عبدالله عطایی بیان داشت: موافقت اصولی با تأسیس دانشگاه ملی نهاوند ویژه دختران در سال 91 اعلام شد و در سال جاری رسما مستقل و از دانشگاه بوعلی همدان منفک شد اما متآسفانه هنوز ساختمان مناسبی به این دانشگاه اختصاص نیافته است.

عطایی اظهار داشت: با کمک اداره راه و شهرسازی مراحل واگذاری 50 هکتار زمین در منطقه باروداب نهاوند برای احداث ساختمان مرکزی دانشگاه ملی نهاوند در مراحل پایانی قرار دارد.

وی از جذب پنج نفر با مدرک دکترا بعنوان اعضا هئیت علمی دانشگاه ملی نهاوند خبر داد و اضافه کرد: برای جذب 27 نفر بعنوان اعضا هئیت علمی مجوز صادر شده است هر چند تا کنون رشته تعدادی از اعضا هئیت علمی در این دانشگاه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه ملی نهاوند از کمبود اعتبار این دانشگاه سخن گفت و بیان داشت: در حال حاضر در این دانشگاه 22 نفر بعنوان نیروی انسانی مشغول به کار هستند و مسئولان مربوطه باید برای جذب اعتبار به این دانشگاه تازه تأسیس نهاوند مساعدت و توجه بیشتری داشته باشند.