کمیته 12 گانه مسئولیت اجرایی طرح نوروزی فارس را بر عهده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضاییان ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح نوروزی در فارس افزود: در خصوص طرح نوروزی بیش از 200 جلسه در فارس گرفته شده و کمیته 12 گانه مسئولیت اجرایی شدن هرچه بهتر این طرح را برعهده گرفت.

وی ادامه داد: کاستی های سالیان قبل را مد نظر قرار دادیم تا در نوروز امسال شاهد رفع مشکلات و تسهیل در رفت و آمد مردم باشیم.

رضاییان افزود: آمار تصادفات و فوتی های هر استان را باید متناسب با جمعیت و وسعت آن محل در نظر گرفت نه اینکه استان پهناور فارس را با استانی که جمعیت آن به اندازه کلانشهر شیراز هم نیست مقایسه شود.

طرح نوروزی در استان فارس از امروز با حضور مسئولان مختلف دستگاه های اجرایی آغاز شد.