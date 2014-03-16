90 درصد مصوبات ستاد نماز جمعه کرمان در سال جاری عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عربپور عصر شنبه در آخرین جلسه این ستاد در سال جاری که با حضور امام جمعه کرمان برگزار شد؛ افزود: تلاش دست اندرکاران ستاد نماز جمعه، ارتقاء کمی و کیفی این فریضه الهی است.

وی اضافه کرد: در سال جاری 26 جلسه ستاد نماز جمعه در کرمان برگزار شده و همه تلاش ها بر رفع کمبودها و خدمات دهی بیشتر به نمازگزاران و پرداختن به مسائل فرهنگی معطوف شده و این امر موجب افزایش کمی و کیفی آئین عبادی سیاسی جمعه شده است.

امام جمعه موقت کرمان، از اجرایی شدن بیش از 90 درصد مصوبات ستاد نماز جمعه کرمان در سال جاری خبر داد و گفت: تلاش اعضای ستاد و دست اندرکاران قابل تقدیر است.

حجت الاسلام عربپور خاطر نشان کرد: سال آینده نیز همت خود را صرف فرهنگسازی برای نماز جمعه خواهیم کرد تا استفاده بیشتری از این تریبون برای توجه دادن به تقوی؛ دین و معاد داشته باشیم و موجبات اصلاح جامعه را فراهم آوریم.

وی حکمت این تذکرات را نقش پیشگیرانه در معضلاتی نظیر شرابخواری؛ تزلزل بنیان خانواده و دیگر مسائل دانست و گفت: نماز جمعه در کنار فرصت هایی مانند ایام لیالی قدر؛ جماعات و دیگر موارد، در کاهش مشکلات جامعه موثر است.

سایت ستاد نماز جمعه کرمان و نشریه رایحه جمعه قابل تقدیر هستند

در ادامه حجت الاسلام سید محمد جعفری قائم مقام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان کرمان نیز در این دیدار؛ رهنمودهای امام جمعه پیش کسوت کرمان برای شورا و ائمه جمعه استان را تاثیرگذار برشمرد.

وی افزود: سایت اطلاع رسانی ستاد نماز کرمان و فصلنامه رایحه جمعه از بهترین کارهای قابل تقدیر در سطح ستادهای کشور است و مورد تقدیر قرار گرفته اند.

حجت الاسلام جعفری، ستاد نماز جمعه شهر کرمان را در سطح کشور موفق ارزیابی کرد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش دست اندرکاران می باشد که با تجزیه و تحلیل عملکرد ستاد می توان با افزایش آمار نمازگزاران به آن پی برد.

در پایان این دیدار، امام جمعه کرمان با اهدای لوح تقدیر از دست اندرکاران ستاد نماز جمعه کرمان تقدیر کرد.