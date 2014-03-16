30 هزار خودرو و موتورسیکلت در محور چیتگر - شهریار توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی صبح امروز در بازدید از پلیس راه تهران - شهریار که در حوزه شهرستان قدس قرار دارد، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده به طور منظم از ارگانها، نهادها و ادارات بازرسی کرده و سعی شده با حضور مسئولان ادارات ذیربط نسبت به حل کاستی ها اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: بخشی از محور تهران - شهریار در محدوده شهرستان قدس قرار دارد، این جاده یکی از جاده های اصلی است و راه ارتباطی پایتخت به غرب کشور و استانهای دیگر بوده و با توجه به حجم بالای تردد در آن نظارت و کنترل پلیس راه نقش ویژه ای در جلوگیری از حوادث و تصادفات دارد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به گسترش رفت و آمد در این مسیر در روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی، در شهرستان نیز ستاد تسهیلات نوروزی تشکیل شده و همه نیازها و مایحتاج عمومی و خدمات مورد نیاز مردم و خدمات انتظامی و امنیتی پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر تشکیل کمیته های خدماتی در ایام تعطیلات، کمیته نظارت و ارزیابی بر عملکرد ادارات نیز تشکیل شده که بازدید امروز در راستای نظارت بر برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه خدمات بهتر به مردم انجام شد.

فرماندار قدس یادآور شد: در نقاط حادثه خیز باید اصلاح هندسی صورت گیرد و محورهای پر تردد نیز تعریض شوند، اگر با انجام این اقدامات از حادثه منجر به فوت حتی یک نفر جلوگیری شود، تاثیر زیادی در سلامت روحی و روانی جامعه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور محور چیتگر شهریار نیز در این بازدید از ترافیک به عنوان یک فعالیت فرابخشی نام برد و افزود: معضلات ترافیکی به دست یک بخش قابل حل نیست و در صورتی در این حوزه می توان موفق عمل کرد که سایر بخشها نیز به این حوزه ورود پیدا کنند.

سرهنگ رضا میرزایی با تاکید بر اهمیت مسیر تهران - شهریار و بار ترافیکی بسیار سنگین آن گفت: با توجه به این تسهیل عبور و مرور بدون حادثه زحمات زیادی را از جانب نیروهای پلیس راه می طلبد که همکاران ما در این بخش با تمام قوا مشغول خدمت رسانی هستند، طی جلسات توجیهی مشخص شد که در ایام تعطیلات با چه تخلفاتی بیشتر برخورد شود تا شاهد کاهش تصادفات باشیم که در این زمینه طرح نوروزی از 25 اسفند تا پایان 15 فروردین سال آینده با آماده باش کامل نیروهای پلیس راه به اجرا درمی آید.

این مسئول از وجود پنج پلیس راه در غرب استان تهران خبر داد و افزود: یکی از این پاسگاه ها پلیس راه تهران به شهریار در ابتدای ورودی و در محدوده شهر ستان قدس است، همچنین 30 هزار خودرو و موتورسیکلت در 11 ماه سال 92 به دلیل تخلفات زیاد و حادثه ساز بودن توقیف شده اند.

وی از تردد 35 هزار دستگاه خودرو به طور روزانه در ساعات ابتدایی و انتهایی روز یعنی ساعات شلوغی این مسیر خبر داد و یادآور شد: در مابقی ساعات روز در هر دقیقه، در هر دو مسیر رفت و برگشت 70 خودرو از این جاده عبور می کند که روزانه در حدود 145 هزار دستگاه را شامل می شود.

میرزایی ادامه داد: از مشکلات این پاسگاه پلیس راه می توان به مشکل سوخت و تهیه گازوئیل اشاره کرد و با توجه به عدم وجود روشنایی در این مسیر که موجب بروز تصادف می شود، در صورت وقوع هر حادثه ای کار را برای نیروهای پلیس راه نیز دشوار می کند.