قطب الدين صادقي از دريافت جايزه خود امتناع كرد

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر"، قطب الدين صادقي براي كارگردان نمايش " دخمه شيرين " ازميان نامزدهاي كانون ملي منتقدان به عنوان بهترين كارگردان شناخته شد، اما با ابراز ناخشنودي ازحذف نمايش عكس يادگاري گفت : من دست وقلم همه منتقدان را مي بوسم، اما اينجا براي گرفتن جايزه نيامده ام بلكه براي اعلام اعتراض آمدم .

وي ادامه داد: 17روزپيش متن من تصويب شده بود و حتي پوستر و بروشورنمايش هم به چاپ رسيد، اما به دليل صحبت هايي كه من درباره يك مديردست چهارم درجلسه تئاترپس ازانقلاب درتالارمولوي كردم ، اين صحبت ها به مذاق آن مديرخوش نيامد وتوسط عواملش نقدي درروزنامه درجه دوازدهمي چاپ شد كه با تهديد واعراب مسوولان مركزهنرهاي نمايشي را ترساند . مسوولان اين مركزهم با ترس وندانم كاري جلوي اجراي من را گرفتند.

صادقي خاطرنشان كرد: من اين عمل مافيايي را توهين به خودم توهين به تئاترحرفه اي، توهين به منتقدان وتوهين به گروه 30نفره اي مي دانم كه اين نمايش را آماده كردند ودراعتراض به اين كاراين جايزه را قبول نمي كنم .

كارگردان نمايش "عكس يادگاري" با بيان اينكه به كساني كه جلوي اجراي نمايش من را گرفته ام مي گويم كه به تذكرات رهبري به رئيس جمهوري توجه كنند گفت : كافي است اين افراد به تذكرات رهبرانقلاب به رئيس جمهور توجه كنند كه ايشان تاكيد بر آزادي بيان كه بهترين تجلي آن آزادي تفكراست داشتند .

درادامه جلسه ديپلم افتخاروجايزه ويژه به برگزيدگان كانون ملي منتقدان اهدا شد.

دربخش نمايشنامه نويسي محمد يعقوبي براي نمايش گل هاي شمعداني .

دربخش بازيگري مرد رضا كيانيان براي نمايش حرفه اي ها

دربخش بازيگري زن ناهيد مسلمي براي نمايش گل هاي شمعداني

دربخش طراحي صحنه محسن شاه ابراهيمي براي نمايش اسب ها

دربخش موسيقي ونداد مساح زاده براي نمايش اسب ها

دربخش منتقد برگزيده منوچهراكبرلو منتقد عضو كانون ملي منتقدان

دربخش منتقد برگزيده غيرعضو كانون محسن ابراهيمي

و دربخش پژوهشگربرگزيده احمد دامود به عنوان پژوهشگربرگزيده سال جوايزخود را دريافت كردند .

دراين مراسم فرشيد ابراهيميان رئيس كانون ملي منتقدان گزارش ساليانه كانون را قرائت كرد ورحمت اميني عضو هيات مديره كانون پيام يان هربرت رئيس كانون جهاني منتقدان تئاتررا خواند دربخش ازاين پيام آمده است: صحبت صادقانه مي تواند بزرگترين كمك به بشربراي يافتن صلح و تفاهم درميان ملل باشد و در اين ميان تئاترمي تواند زيباترين تجسم آن تلقي شود. من به نمايندگي از سوي كانون بين المللي منتقدان تئاتر تبريكات صميمانه خود را به همتايان ايراني به خاطرسازماندهي اين جشن ابرازمي دارم. اميدوارم اين جشن الهامي براي حضارآن باشد و دست اندركاران تئاتر كه در آن شركت دارند، همچنان بتوانند از نظرات منتقدان استفاده كرده ودرباره صلح با يكديگرسخن بگويند .

در اين جلسه ، احمد دامود پس ازدريافت جايزه خود گفت : بخش مهمي ازپژوهش درتئاتربايد به شكل عملي انجام گيرد كه دراين حيطه مي توانيم ازنيروهاي جوان استفاده بسياري كنيم . دردانشگاه جواناني كه تازه وارد اين رشته مي شوند چهره هاي شاداب وانرژي زيادي دارند كه درسال هاي دوم وسوم افسرده مي شوند ومنتظرند كه زودتردوران تحصيلشان تمام شود براي اينكه فرصت هايي راكه مي خواهند به آنان داده نمي شوند . بايد امكانات دراختيارآنان گذاشته شود تا بتوانند راه هاي نرفته را تجربه كنند . چنين نيروهايي مي توانند به كمك نيروهاي باتجربه كاركنند وراههاي ناپيموده را طي كنند .

گروه موسيقي حنانه نيزدراين مراسم به اجراي برنامه پرداخت .

در حاشيه :

محمد ضميران، پژوهشگر و منتقد ادبي نيز سخناني پيرامون نقد ايراد كرد. رضا كيانيان درهنگام دريافت جايزه خود ازمنتقدان خواست تا درباره بازيگري نقد تكنيكال بنويسند. او نيز ازعدم اجراي عكس يادگاري اظهارتاسف كرد و با اشاره به نمايش مردي براي تمام فصول گفت: امسال قراربود در نمايش با عنوان مردي براي تمام فصول به كارگرداني بهمن فرمان آرا بازي كنم كه به دليل نامشخص بودن وضعيت قرارداد، آقاي فرمان آرا با مسوولان مركز هنرهاي نمايشي معامله اش نشد.

محسن ابراهيمي نيز هنگام گرفتن جايزه خود گفت : خوشحالم پس از 28سال از دست هيچ مسوولي جايزه نگرفتم و خوشحالم كه پس از اين مدت از پيشكسوتان فرهنگي جايزه ام را مي گيرم .

بهزاد فراهاني نيز پس ازسخنان صادقي گفت : پيشنهاد مي كنم جايزه به افرادي داده شود كه جلوي اجراي نمايش آقاي صادقي را گرفته اند . اين كارجاي تاسف دارد و بشارت تلخي براي ماست. اعتراض ايشان اعتراض همه ماست .