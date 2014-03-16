انجام حرکات نا شایست خط قرمز نیروی انتظامی در چهارشنبه آخر سال است/بازداشت متخلفین تا پایان تعطیلات

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد رضا اسحاقی صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: در طول ایام سال به خصوص در روز های پایان سال حجم کارهای نیروی انتظامی بیشتر می شود و ما نیز باید به تعهدات خود در مقابل مردم استان عمل کرده و خدمت صادقانه ای را برای آحاد جامعه داشته باشیم.



وی افزود: در آستانه سال جدید فرماندهی نیروی انتظامی برای خود برنامه های معینی را مشخص کرده است که از جمله آنها می توان به کنترل و نظارت بر امنیت بازارها اشاره کرد که در این ایام رونق خاصی را دارند و مردم در این روز ها اکثر اوقات خود را حتی بعد از نیمه شب در این اماکن و در حال خرید و بازدید می گذرانند و ما نیز به این دلیل از اوایل اسفند با استقرار در این اماکن و گسترش گشت های حاشیه ایی در سطح شهر و در ظرف این مدت کوتاهی که این کار انجام شد توانستیم عوامل 15 درصد از سرقت ها در بخش مرکزی را دستگیر کنیم.



فرمانده نیروی انتظامی خوزستان بیان کرد: از برنامه های دیگر فرماندهی انتظامی این است که آموزش های همگانی را برای مردم خوزستان مد نظر داشته است و در آن توصیه های آموزشی برای آگاه کردن مردم از چگونگی کمین کردن سارقان برای آنها را در دستور کار قرار دهیم و تنها کمک مردم است که می تواند تأثیر بیشتری بگذارد و میزان سرقت را در جامعه کاهش دهد.



اسحاقی ادامه داد: در چهارشنبه آخر سال مراسمی است که به صورت سنتی در جامعه ما باقی مانده و سطح خشونت آن نیز به شدت زیاد است که با برنامه ریزی هایی که شد سال به سال در حال کاهش است و این مسئله در کشفیات ما ثابت شده است که در سال 91 یک میلیون و چهارصد عدد مواد محترقه کشف کردیم و این عدد در سال 92 به 325 هزار عدد کاهش پیدا کرده است و این به دلیل است که تا حد امکان دسترسی به این مواد برای مردم کم شده است و البته مواد مجاز آنها که صدا و خطر کمتری دارند بیشتر در دسترس است که ما استفاده از آن ها را نیز برای مردم توصیه نمی کنیم.



وی عنوان کرد: ما در آستانه چهارشنبه آخر سال از مردم استان این تقاضا را داریم که به دلیل مصادف شدن این روز با ایام فاطمیه حرمت ها را نگاه داشته و از هیجان های بی جا و کاذب امتناع ورزند و با توجه به شناختی که از مردم مسلمان و پایبند به مکتب علوی که در خوزستان هستند نیز همین انتظار را داریم.



فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفت: همراهی اقشار مربوطه به ویژه مطبوعات می تواند ما را در رسیدن هر چه بیشتر به اهداف خود و آسایش جامعه پیش ببرد و لازم است که خانواده ها نیز در این ایام نهایت کنترل و مراقبت را بر فرزندان خود داشته باشند تا در این ایام دچار مشکل نشده و در ایام عید کام خود و خانواده ها را تلخ نکنند.



اسحاقی گوشزد کرد: به همه فروشندگان مواد محترقه هشدار می دهیم که از این فعالیت ها و به خصوص در این ایام دست بکشند و چنانچه کوچکترین عمل خلاف قانون و یا اخلال گرانه ای از آن ها سر بزند به شدت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و ما به آنها توصیه می کنیم که برای منافع شخصی و زود گذر آسایش و رفاه جامعه و خانواده ها را به خطر نیندازند و هر کسی با هر پیشه ایی حق ندارد برای شادی و ارضا خود از مردم سلب آسایش کند.



وی افزود: انجام دادن حرکات نا شایست خط قرمز ما است و هر کسی که در این ایام حتی کاری خلاف قانون انجام دهد مطمئن باشد که در صورت مشاهده تا پایان تعطیلات در بازداشت به سر خواهد برد و اگر خودرویی نیز مرتکب تخلف شد تا پایان تعطیلات در پارکینگ نگه داشته می شود.



فرمانده نیروی انتظامی خوزستان بیان کرد: در خصوص موضوع رانندگی از مردم خوزستان و مسافران نوروزی درخواست می کنیم که نهایت احتیاط را داشته باشند و از انجام دادن بعضی از رفتار های خطر آفرین خود داری کنند و در سال گذشته 797 نفر کشته در استان و تعداد 20 هزار نفر را در کل کشور بر اثر سوانح رانندگی داشتیم و این در حالی است که بیش از 60 درصد حوادث به دلیل خواب آلودگی است و باید این تصور را که حادثه همیشه برای دیگران اتفاق می افتد را از ذهن خود دور کرد.



اسحاقی خاطر نشان کرد: حدود 220 نقطه در سطح شهر مد نظر قرار گرفته شده اند که مأموران نیروی انتظامی در قالب کانکس یا چادر در آنها مستقر و خدمات خود را به مردم استان ارائه خواهند داد و طبق نامه ایی که از طرف رییس دادگستری استان خوزستان برای ما فرستاده شد کلیه زندانیان سابقه دار، سارقین به عنف در این ایام از هیچ امتیازی از جمله مرخصی از زندان بهره مند نخواهند شد.



وی ادامه داد: هزار و 977 گشت پیاده و خودرویی در سطح شهر مشغول به ارائه خدمات به مردم و مهمانان نوروزی خواهند شد و امنیت کاروانیان راهیان نور را هم در کنترل خواهیم داشت.



فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در خصوص کاروان های راهیان نور گفت: در جلسه ایی که با سران عشایر روستاهای حوالی یادمان ها داشتیم برنامه های خوب و موفقی را در دستور کار قرار دادیم و آنها توانستند در بسیاری از موارد به ما کمک کنند.



اسحاقی بیان کرد: با ورود نزدیک به 5 میلیون مسافر در قالب کاروان های راهیان نور می توان یک بستر تجاری برای اشتغال را فراهم کرد و خوزستان به عنوان استانی که معنویت و نشاط را به سایر استان های کشور پمپاژ می کند استحقاق آن را دارد.



وی افزود: در خصوص تیر اندازی هایی که برخی شب ها در سطح شهر اتفاق می افتد باید گفت در جامعه خوزستان در مراسم های گوناگون از اسلحه استفاده می کنند و ما مشکلی را که در این مسئله داریم این است که همه واقع بین نیستند و ما نیز بعد از تیر اندازی متوجه می شویم و در این راستا در سال 91 تعداد هزار 832 قبضه اسلحه و در سال 92 تعداد دو هزار 439 قبضه کشفیات داشتیم که این 33 درصد به سال گذشته افزایش داشت که این ها همه نتیجه افزایش فعالیت های نیروی انتظامی است.