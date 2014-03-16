تولد 25 نوزاد در آمبولانسهای مرکز اورژانس فارس

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فیروزی ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های مرکز اورژانس فارس، گفت: یکی از ماموریت های این مرکز ارایه خدمات به زنان باردار است که در این راستا طی یکسال گذشته 17 نوزاد در شهرستانها و هشت نوزاد شیرازی در ماموریت های اورژانس متولد شدند.

وی با اشاره به وضعیت تلفات ترافیکی استان نیز تصریح کرد: حوادث ترافیکی 25 درصد کل ماموریتهای اورژانس را به خود اختصاص داده و در این راستا طی یک سال گذشته چهار هزار و 500 ماموریت نسبت به سال قبل کاهش داشته ایم.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: 47 هزار مصدوم ترافیکی از این مرکز خدمات گرفته اند.

فیروزی با اشاره به اینکه 720 مورد فوتی به دلیل حوادث ترافیکی در فارس شاهد بودیم، گفت: 77 درصد این آمار در جاده های استان و مابقی مربوط به داخل شهر است.

وی محورهای شیراز به اصفهان، شیراز به بوشهر و شیراز به فسا و بندرعباس را از پر حادثه ترین محور های فارس دانست.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: در زمستان امسال 500 مورد گاز گرفتگی گزارش شده که افزایش 10 درصدی نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم که منجرب به فوت 33 نفر شد.

فیروزی افزود: اورژانس هوایی فارس نیز طی یکسال گذشته فعالیت های مختلفی را داشته که هر پرواز حدود 20 میلیون تومان هزینه داشته است.