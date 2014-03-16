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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

فیروزی خبر داد:

تولد 25 نوزاد در آمبولانسهای مرکز اورژانس فارس

تولد 25 نوزاد در آمبولانسهای مرکز اورژانس فارس

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اورژانس فارس از تولد 25 نوزاد فارسی طی یکسال گذشته در آمبولانس های این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فیروزی ظهر یکشنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های مرکز اورژانس فارس، گفت: یکی از ماموریت های این مرکز ارایه خدمات به زنان باردار است که در این راستا طی یکسال گذشته 17 نوزاد در شهرستانها و هشت نوزاد شیرازی در ماموریت های اورژانس متولد شدند.

وی با اشاره به وضعیت تلفات ترافیکی استان نیز تصریح کرد: حوادث ترافیکی 25 درصد کل ماموریتهای اورژانس را به خود اختصاص داده و در این راستا طی یک سال گذشته چهار هزار و 500 ماموریت نسبت به سال قبل کاهش داشته ایم.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: 47 هزار مصدوم ترافیکی از این مرکز خدمات گرفته اند.

فیروزی با اشاره به اینکه 720 مورد فوتی به دلیل حوادث ترافیکی در فارس شاهد بودیم، گفت: 77 درصد این آمار در جاده های استان و مابقی مربوط به داخل شهر است.

وی محورهای شیراز به اصفهان، شیراز به بوشهر و شیراز به فسا و بندرعباس را از پر حادثه ترین محور های فارس دانست.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: در زمستان امسال 500 مورد گاز گرفتگی گزارش شده که افزایش 10 درصدی نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم که منجرب به فوت 33 نفر شد.

فیروزی افزود: اورژانس هوایی فارس نیز طی یکسال گذشته فعالیت های مختلفی را داشته که هر پرواز حدود 20 میلیون تومان هزینه داشته است.

کد مطلب 2257379

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