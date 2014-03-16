اردبیل آماده میزبانی از مسافران نوروزی/ توانمندیهای قطب گردشگری کشور نیازمند معرفی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ارائه شده سالانه بالغ بر 10 میلیون گردشگر از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، باستانی و طبیعی اردبیل بازدید می کنند.رقمی که با افزایش تبلیغات و گام های موثر توسعه گردشگری در سال های اخیر روند روبه رشدی را داشته است.

مسئولان اسان اردبیل معتقدند در صورتی که توانمندی های گردشگری استان به درستی معرفی شود، زمینه افزایش مسافرت ها به ویژه در فصل مسافرت فراهم خواهد شد.

برهمین اساس امسال ستاد هماهنگی خدمات سفر در نظر دارد با همکاری 15 دستگاه اجرایی استقبال شایان توجهی از مسافران داشته باشد.

در خصوص برنامه های ستاد برای نوروز 93 که از 27 اسفندماه فعالیت خود را آغاز و تا 15 فروردین سال آینده در محل موزه خطایی مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به هماهنگی برنامه های این ستاد خواهد پرداخت، با دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر به گفتگو نشستیم.

آقای نقی زاده برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر برای معرفی پتانسیل های گردشگری چیست؟

قرار است نمایندگان دستگاه های عضو ستاد در طول مدت برگزاری ستاد در محل آن حضور یافته و نسبت به راهنمایی مسافران اقدام کنند.

علاوه بر این 90 هزار نسخه بروشور و 30 هزار نسخه نقشه شهر اردبیل و لوح فشرده نیز آماده سازی شده و به مسافران نوروزی ارائه خواهد شد. برای استقبال از گردشگران 20 بنر در مرکز استان و 10 بنر در هر شهرستان در نظر گرفته شده است.

پیش بینی شده امسال به همت رسانه و صدا و سیما و حضور فعال تر اعضای ستاد بتوان اطلاع رسانی بهتری به نسبت سال گذشته انجام داد.

اقدامات اقامتی ستاد برای اسکان مسافران را بیان کنید.

30 هتل، 78 هتل آپارتمان، 122 مهمان پذیر و 143 خانه استیجاری برای اسکان مسافران اعلام آمادگی کرده اند. همچنین 24 دفتر خدماتی مسافرتی و 70 مرکز پذیرایی بین راهی نیز در برنامه های ستاد همکاری خواهند داشت.

برای اسکان فرهنگیان 640 کلاس درس با ظرفیت دو هزار و 650 نفر در نظر گرفته شده که البته این مراکز اقامتی برای سایر مسافران و گردشگران نیز ارائه خدمات خواهد کرد.

با این وجود به نسبت سال گذشته با 700 کلاس درس با افت در تعداد مدارس مستقبل مواجه ایم.

ظرفیت مدارس می تواند تا 700 کلاس درس به مانند سال گذشته افزایش یابد که بعد از ورود فاز اول مسافران و ارزیابی آمارها کلاس های درس فعال خواهد شد.

برنامه آماده سازی موزه ها، مناطق نمونه گردشگری و‌ آبهای معدنی چگونه خواهد بود؟

11 موزه در سطح استان در طول تعطیلات باز بوده و آماده بازدید مسافران است.تلاش بر این بود تا مرمت بقعه شیخ صفی الدین به عنوان شاخص ترین موزه استان نیز به مرحله مطلوبی برسد تا برای بازدید مسافران آماده شود.

در تمامی مناطق نمونه گردشگری امکانات رفاهی، تفریحی و اقامتی موجود آماده سازی شده است و در منطقه نمونه گردشگری شورابیل از یک ماه قبل از آغاز به کار ستاد زیبا سازی و ساماندهی منطقه انجام شده است.

مهمترین برنامه آبهای معدنی افزایس 25 درصدی آب بها و قیمت گذاری متناسب با خدمات آب معدنی و همچنین بهداشت خدمات رسانی مجموعه های آبدرمانی است. بطوریکه در صورت مشاهده تخلف در قیمت بلیط و یا بهداشت آبدرمانی با مجموعه مورد نظر برخورد خواهد شد.

یکی از ظرفیت های گردشگری اردبیل وجود 123 بقعه متبرکه و امامزاده در استان است. برای معرفی این ظرفیت چه برنامه ای خواهید داشت؟

مهمترین برنامه امامزاده ها اجرای طرح آرامش بهاری در 18 امامزاده شاخص در سطح استان است.علاوه بر این با برپایی خیمه های معرفت، ایستگاه نقاشی کودکان، توزیع هزار جلد تقویم دیواری و پنج هزار بروشور معرفی امامزاده ها و سایر پتانسیل های گردشگری مذهبی در نظر گرفته شده است.

همچنین مسابقه قرآن بخوانید و جایزه بگیرید در خیمه های معرفت اطلاع رسانی شده و در طول تعطیلات عید برگزار خواهد شد.

در دو سال اخیر میراث فرهنگی اردبیل طرحی مبنی بر تور رایگان اردبیل گردی را راه اندازی کرده است. اهداف و برنامه اجرای این طرح در سال جاری را بیان کنید.

تور رایگان اردبیل گردی برای دومین سال پیاپی در نظر دارد ظرفیت های گردشگری شهر اردبیل را به مسافران معرفی کند.

این تور از دو تا 12 فروردین ماه در اردبیل اجرا شده و با ساماندهی چهار دستگاه اتوبوس زمینه بازدید مسافران از پتانسیل های شاخص گردشگری اردبیل از جمله جمعه مسجد، دریاچه شورابیل، مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، امامزاده صالح، موزه تاریخ طبیعی اردبیل، پل هفت چشمه و بازار تاریخی اردبیل را فراهم خواهد کرد.

یکی از گلایه مندی های میراث فرهنگی از برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی سال گذشته، عدم حضور کارشناسان دستگاه ها در محل ستاد بود.آمادگی دستگاه ها را در سال جاری چطور ارزیابی می کنید؟

در یک سال گذشته توسعه گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان قلمداد شده و بارها از سوی مسئولان ارشد استانی برنامه ریزی برای آن خواسته شده است.

با توجه به آب و هوای منطقه اردبیل تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستانی فرصتهای طلایی حضور گردشگران است.از همین رو این تاکیدات به اعضای ستاد انتقال یافته و امسال امید می رود حضور دستگاه ها پر رنگ تر باشد.

یکی از مهمترین برنامه های مورد تاکید کارشناسان میراث فرهنگی معرفی سنن و آثار دستی است. آیا در این حوزه برنامه ای تدارک دیده شده است؟

بله. میراث فرهنگی با همکاری سایر دستگاه ها آداب سنتی استقبال از نوروز از جمله نوروز بایرامی، تکم گردانی، چشمه باشی، چرشنبه سوری و آداب دید و بازدید در ایام عید را در قالب برنامه های مفرح معرفی می می کند.

همچنین در نظر داریم در بازارچه های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین آثار شاخص دستی استان را در معرض دید و فروش مسافران قرار دهیم.

در خصوص زیبا سازی فضای شهری و برپایی سفره های هفت سین؟

امسال برپایی 17 سفره هفت سین در سطح معابر عمومی استان در نظر گرفته شده که از این تعداد پنج سفره هفت سین در میادین شهر و محل ستاد هماهنگی خدمات سفر برپا خواهد شد؛ علاوه بر این در تمامی مراز شهرستان ها نیز ستاد تسهیلات خواهیم داشت.

همچنین با همکاری شهرداری و فرمانداری ها تمامی ورودی های شهرستان های دهگانه اردبیل زیبا سازی شده و با آش دوغ، نقشه استان و بروشور اطلاعات گردشگری از مهمانان استقبال می شود.

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گفتگو: ونوس بهنود