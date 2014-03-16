70 هزار ماموریت پزشکی در مازندران انجام شد/ وقوع 70 حادثه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مصدری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه در سالن کنفرانس دارو غذای دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه اورژانس 115 در سال جاری 65 هزار و 386 مورد ماموریت داشته است و نسبت به سال گذشته رشد 10درصدی داشته است، اظهارداشت: از این تعداد 45 هزار و 217 مورد ماموریت تصادفی، 20 هزار و 169 مورد ماموریت های غیر تصادفی و 37 هزار و 590 مورد اعزام به بیمارستان بوده است.

وی به رشد 15 درصدی ماموریت های اورژانس 115 در بیماری قلبی بوده است، افزود: ناراحتی های قلبی در حال افزایش است وبه خانواده ها بر نحوه تغذیه و انجام ورزش های بیشتر هشدار داده می شود.

این مسئول به 10 پرواز امداد هوایی در سال جاری اشاره کرد وگفت: اگر 25 مصدوم حوادث توسط امداد هوایی به مراکز درمانی انتقال داده نمی شدند، منجر به فوت حادثه دیدگان می شد.

مصدری از پذیرش 97 درصد از بیماران در بخش آی سی یو و سی سی یو بیمارستانها و همچنین 404 مورد ماموریت انتقال مادران باردار به مراکز درمانی اشاره کرد.

وی بیان کرد: 186 مورد مسمومیت گاز CO2 نیز در سال جاری صورت گرفت که متاسفانه چهار مورد از این تعداد منجر به فوت شده و 20 در صد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مصدری به 70 مورد حادثه ویژه در سال جاری اشاره و اذعان داشت: در این زمینه سقوط اتوبوس در جاده هراز با 18 فوتی و بارش سنگین برف در غرب استان از مهمترین این حوادث بوده است.

وی از استقرار 30 کمپ طرح سلامت در تابستان امسال در سواحل استان خبرداد و اظهارداشت: در حوزه استحفاظی مرکز اورژانس، 480 مورد غرق شدگی و 100 مورد فوتی صورت گرفته که متاسفانه 95 درصد از این آمار در خارج از طرح سالمسازی دریا بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان تصریح کرد: حدود 90 هزار تماس تلفنی در ماه با مرکز 115 صورت می گیرد که 70 درصد این تماس ها مزاحمت های تلفنی می باشد که در همین جا خواستار اطلاع رسانی اصحاب رسانه در این خصوص می باشیم.

مصدری از راه اندازی 10 کمپ سلامت در مبادی ورودی وخروجی استان برای معاینه سرپایی و تجویز وو ارائه دارو از 26 اسفند لغایت 17 فروردین خبر داد.

وی در خصوص چهارشنبه آخر سال، اذعان داشت: آمار ها نشان می دهد حدود 50 درصد در حوادث چهارشنبه سوری کاهش صورت گرفته، ولی هنوز هم این آمارها در مازندران زیاد است و در سال گذشته 24 مورد سوختگی ودر سال جاری تاکنون 6 مورد بوده است.

مصدری یکی از چالش های اورژانس 115 استان را نبود نیروی متخصص مرد عنوان کرد و گفت: این مشکل در غرب و شهرستان های استان بیشتر نمود پیدا می کند.

وی به افزایش 30 درصدی اعتبار در سال 93 اشاره کرد و افزود: اگر بودجه پیشنهاد شده به طور کامل اختصاص یابد، تقریبا مشکل اورژانس 115 کمتر و ماموریت ها بنحو احسنت انجام خواهد شد.

مصدری از افزایش استقرار اتوبوس آمبولانس در محورهای کوهستانی سمنان، فیروزکوه، هراز و کندوان و افزایش بالگرد در سطح استان خبرداد.