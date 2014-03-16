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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

میلانی در گفتگو با مهر:

سینمایی که از خواب 20 ساله بیدار می شود/ تفاهم نامه حوزه هنری و شهرداری برای احیاء سینمای 40 ساله سراب

سینمایی که از خواب 20 ساله بیدار می شود/ تفاهم نامه حوزه هنری و شهرداری برای احیاء سینمای 40 ساله سراب

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از توافق این حوزه و شهرداری سراب برای احیاء سینمای 40 ساله آزادی شهرستان خبر داد.

حسن میلانی یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این سینما که قدمت 40 ساله دارد، بیش از 20 سال است که به علت فرسوده بودن غیر فعال و بلاتکلیف مانده بود.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته برای از سرگیری فعالیت این واحد سینمایی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته میان حوزه هنری آذربایجان شرقی و شهرداری سراب و تفاهمنامه امضا شده با این مجموعه، قرار است سینمای آزادی این شهرستان احیا شود.

میلانی از تجهیز این سینما با استانداردهای روز دنیا خبر داد و خاطرنشان کرد: سینمای آزادی سراب طبق استانداردها مجهز به سه سالن خواهد شد که در این سالن ها اقشار مختلف مردم برای تماشای فیلم آماده می شود.

وی با اشاره به ظرفیت فعلی سینمای آزادی سراب افزود: این سینما در حال حاضر با ظرفیت 450 نفر غیر فعال است که در صورت ایجاد سالن های جدید در کنار سالن فعلی، شاهد افزایش این ظرفیت پذیرش علاقمندان به هنر سینما نیز خواهیم بود.

کد مطلب 2257407

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