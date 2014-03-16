کشف 200 هزار عدد مواد محترقه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیقباد مصطفایی افزود: با متخلفان در چهارشنبه آخر سال برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.



وی، با اشاره به اینکه به منظور پیشگیری از حوادث تلخ پایان سال در استان زنجان برنامه‌ها و طرح‌های فراوانی به مرحله اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: از خانواده‌ها می‌خواهیم به کودکان خود اجازه بازی با وسایل محترقه را ندهند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان، از آثار سوختگی در سیمای فرزندان در اثر استفاده از مواد محترقه یاد کرد و افزود: در سال‌های گذشته افراد فراوانی دچار سانحه سوختگی شده‌اند و در برخی موارد جان خود را در اثر آتش بازی از دست داده‌اند.



سرهنگ مصطفایی، از همشهریان خواست تا با رعایت نکات ایمنی سال خوشی را برای خود و اطرافیانشان ایجاد کنند و گفت: امسال با دقت بیشتر با استفاده از مواد آتش‌زا و خطرآفرین ایام به یاد ماندنی و خوش عید را برای خود تلخ نکنید.



وی ادامه داد: تجمع و بر افروختن آتش در این ایام موجب راه‌‌بندان و اختلال در نظم و عبور و مرور شده و مشکلاتی را برای مردم در پی دارد.



هنگام خرید در اماکن شلوغ، مراقب جیب‌برها باشید



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان، با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال به مردم هشدار داد و گفت: برای جلوگیری از جیب‌بری، نکات ایمنی را رعایت کنند.



سرهنگ جعفر کردلو افزود: در هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی‌بوس و نشستن داخل خودروهای شخصی، مراقبت بیشتری از جیب‎های خود به عمل آورید.



وی ادامه داد: در اماکن شلوغ و پر ازدحام مثل استادیوم‎ها، زیارتگاه‌ها، مساجد، بازارها، تفرجگاه‌ها و سینماها مراقب جیب‎های خود باشید و تا حد امکان به جای پول نقد از چک‎های مسافرتی رمزدار و تضمینی استفاده کنید.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: کیف پول را به نحوی در جیب خود بگذارید که تمام آن در داخل جیب قرار داشته و از قرار دادن تمام پول خود در یک جیب خودداری کنید.



سرهنگ کردلو تأکید کرد: بیشتر جیب‌برها از شیوه ایجاد حواس‌پرتی، تنه زدن یا پاشیدن چیزی بر روی لباس پاک کردن آن و نزاع‌ها و درگیری‌های ساختگی استفاده می‌کنند که در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با حفظ خونسردی خود، متخلفان را در انجام نیات پلیدشان ناکام سازید.



وی تصریح کرد: در هنگام خرید سعی کنید از تنها خرید کردن اجتناب کرده و همواره با یکی از دوستان و اقوام خود به خرید بروید.

دوره های آموزشی کارکنان شرکت گاز زنجان 15 درصد یافت

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از رشد 15درصدی دوره های آموزشی کارکنان این شرکت در سال جاری نسبت به سال 91 خبرداد.

سیدسعید عسگریان بابیان این مطلب به اهمیت قابلیت های دانشی و مهارتی کارکنان اشاره کرد و گفت: 25 هزارو 700 نفر ساعت آموزش، به کارکنان این شرکت ارایه شده است.



وی یادآور شد: دوهزارو 139نفر از کارکنان رسمی و پیمانی در قالب 145 دوره آموزشی در سایت آموزشی زنجان، ابهر و یا با اعزام به شرکت های گاز استان های همجوار و از طریق مراکز آموزشی معتبر آموزش دیده اند.



عسگریان افزود: بالاتر بردن رشد علمی و پرورش قابلیت های دانشی و مهارتی کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت، از مهم ترین اهداف و برنامه های اجرایی شرکت گاز استان زنجان است.



وی با بیان اینکه برگزاری دوره های HSE با شش هزارو 878 نفر ساعت در قالب22 دوره، بیشترین نفر ساعت آموزش را به خود اختصاص داده است گفت: اجرای دوره های آموزشی اداری، مالی بازرگانی، مدیریت فنی و تخصصی به ترتیب بیشترین نفر ساعت آموزش را به خود اختصاص داده است.

