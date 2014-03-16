وزرای نفت و شهرسازی باید پاسخگوی بلاتکلیفی مسکن مهر نفت اهواز باشند

سید شکرخدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از وزیران نفت و راه و شهرسازی به دلیل کم توجهی و حتی بی توجهی به پروژه احداث دو هزار واحد مسکن کارکنان صنعت نفت جنوب اظهار کرد: از شهریور سال 1389 تفاهم نامه تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط صنعت نفت جنوب به تعداد دو هزار واحد مسکونی منعقد شد که در آن تفاهم نامه مقرر شد وزارت نفت ضمن تامین زمین مورد نیاز و مشارکت راه و شهرسازی نسبت به احداث این دو هزار واحد اقدام کنند.



وی ادامه داد: متاسفانه پس از تعیین زمین مورد نظر در جنب کوی رسالت کلانشهر اهواز و مقداری زیرسازی و اسکلت بندی تعدادی از ساختمانها، نزدیک به سه سال است که این پروژه مهم به حال خود رها شده است.



موسوی تصریح کرد: سئوال اینجاست که چرا مدیران مناطق نفتخیز جنوب و راه و شهرسازی استان به سادگی از کنار این پروژه مهم مسکن که اتفاقا مربوط به قشر کارگران زحمتکش نفت است گذشتند و آیا سزاوار است این گونه آشکار به این کارگران زحمتکش اجحاف شود.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تامین مسکن مناسب از ملزومات زندگی هر فرد است، افزود: در نامه ای از وزارت نفت و راه و شهرسازی و استاندار خوزستان خواسته ام هر چه سریعتر تکلیف این پروژه مهم را روشن کنند و افراد متقاضی را از بلاتکلیفی خارج سازنند.



موسوی هچنین بیان کرد: در راستای رفع مشکلات این پروژه که خانواده های زیادی چشم اتتظار تکمیل آن رادارند از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهم کرد.