ارسال گزارش حادثه خیابان جمهوری به قوه قضائیه / عذرخواهی قالیباف از خانواده قربانیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در گردهمایی سالانه آتشنشانان، درباره نتیجه بررسی های شهرداری تهران در حادثه خیابان جمهوری گفت: 15 روز پس از حادثه گزارشی از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهران که زیر نظر شهردار تهران فعالیت میکند، منتشر شد. مشابه این گزارش نیز از سوی وزارت کشور تهیه شده و هر دو گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است.
وی افزود: به قوه قضاییه درباره اینکه آیا جرمی رخ داده یا خیر، تصمیمگیری و اعلام نظر خواهد کرد، چرا که صلاحیت تعیین جرم با این قوه است، اما ما گزارش دقیقی را آماده کرده و به آنان تحویل دادیم. به خاطر این حادثه تلخ، از مردم و خانوادههایی که این اتفاق برایشان رخ میدهد، عذرخواهی میکنم. یکی از اصول مدیریتی این است که اگر قصوری در آن رخ داد، از مردم عذرخواهی شود.
شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر تعداد ایستگاههای آتش نشانی به بیش از 100 ایستگاه رسیده و برنامه داریم تا در آینده شمار این ایستگاهها به 130 ایستگاه برسد تا بتوان با حجم ترافیک پایتخت و شرایط موجود، در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسید. از سوی دیگر تجهیزات خوبی خریداری شده و وضعیت آمادگی آتشنشانان افزایش یافته است.
قالیباف درباره تمهیدات شهرداری تهران در چهارشنبهسوری نیز گفت: در این مورد باید برنامه و تمهیدات را از نیروی انتظامی پرسید، اما با توجه به تقارن ایام فاطمیه با این روز، با شناختی که از مردم دارم، مطمئنم امسال متفاوت از سالهای دیگر خواهد بود و مشکل خاصی رخ نخواهد داد.
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