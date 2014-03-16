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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

ارسال گزارش حادثه خیابان جمهوری به قوه قضائیه / عذرخواهی قالیباف از خانواده قربانیان

ارسال گزارش حادثه خیابان جمهوری به قوه قضائیه / عذرخواهی قالیباف از خانواده قربانیان

شهردار تهران از ارسال گزارش حادثه خیابان جمهوری به قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در گردهمایی سالانه آتش‌نشانان، درباره نتیجه بررسی های شهرداری تهران در حادثه خیابان جمهوری گفت: 15 روز پس از حادثه گزارشی از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهران که زیر نظر شهردار تهران فعالیت می‌کند، منتشر شد. مشابه این گزارش نیز از سوی وزارت کشور تهیه شده و هر دو گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی افزود: به قوه قضاییه درباره اینکه آیا جرمی رخ داده یا خیر، تصمیم‌گیری و اعلام نظر خواهد کرد، چرا که صلاحیت تعیین جرم با این قوه است، اما ما گزارش دقیقی را آماده کرده و به آنان تحویل دادیم. به خاطر این حادثه تلخ، از مردم و خانواده‌هایی که این اتفاق برایشان رخ می‌دهد، عذرخواهی می‌کنم. یکی از اصول مدیریتی این است که اگر قصوری در آن رخ داد، از مردم عذرخواهی شود.

شهردار تهران ادامه داد: در حال حاضر تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی به بیش از 100 ایستگاه رسیده و برنامه داریم تا در آینده شمار این ایستگاه‌ها به 130 ایستگاه برسد تا بتوان با حجم ترافیک پایتخت و شرایط موجود، در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسید. از سوی دیگر تجهیزات خوبی خریداری شده و وضعیت آمادگی آتش‌نشانان افزایش یافته است.

قالیباف درباره تمهیدات شهرداری تهران در چهارشنبه‌سوری نیز گفت: در این مورد باید برنامه و تمهیدات را از نیروی انتظامی پرسید، اما با توجه به تقارن ایام فاطمیه با این روز، با شناختی که از مردم دارم، مطمئنم امسال متفاوت از سال‌های دیگر خواهد بود و مشکل خاصی رخ نخواهد داد.

کد مطلب 2257414

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