اظهار امیدواری معاون هنری برای اجرای زنده فرهنگ شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی شب گذشته شنبه 24 اسفندماه با حضور در منزل فرهنگ شریف با این نوازنده برجسته تار دیدار کرد.

در این دیدار معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار امیدواری کرد که فرهنگ شریف را دوباره روی صحنه ببیند. این هنرمند پیشکسوت نیز ضمن ابراز خرسندی از این‌که فضا برای فعالیت‌های هنری نسبت به سال‌های گذشته بازتر شده است، برای هنر موسیقی فضایی بازتر و بهتر را خواستار شد.

شریف همچنین به مراسم یادبود حسین تهرانی نوازنده تنبک که چندی پیش در موزه موسیقی برگزار شد اشاره کرد و خاطراتی از همکاری با حسین تهرانی را بیان کرد.

در پایان این دیدار فرهنگ شریف لوح فشرده مجموعه آثارش را به علی مرادخانی اهدا کرد.