طرح ساماندهی روستاهای پلدختر تصویب شد/ رد طرح ساماندهی کالبدی روستاهای بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان صبح یکشنبه در حاشیه جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان اظهار داشت: امروز در این جلسه طرح ساماندهی کالبدی روستاهای پلدختر علی رغم وجود برخی مشکلات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه این طرح با ارفاق به تصویب رسیده است، عنوان کرد: انتظار می رود که متولیان امر در دو زمینه زمین لغزش و سیل در این شهرستان مطالعات بیشتری داشته باشند.

بازوند با بیان اینکه مشاور تهیه طرح ساماندهی کالبدی روستاهای پلدختر خیلی کمرنگ به این دو چالش عمده پرداخته است، افزود: این در حالیست که شهرستان پلدختر همواره در معرض وقوع حوادثی چون سیل و زمین لغزش بوده است.

استاندار لرستان عنوان کرد: با این وجود ما در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان طرح ساماندهی کالبدی روستاهای پلدختر را با این شرط که کمیته تخصصی ذیل این شورا بیشتر در این دو زمینه مطالعه و بررسی کند به تصویب رساندیم.

بازوند همچنین از رد طرح ساماندهی کالبدی روستاهای بروجرد خبر داد و بیان داشت: شهرستان بروجرد بر روی سه گسل مهم قرار گرفته است به طوریکه گسل سیلاخور در هر بازه زمانی 15 ساله شاهد وقوع یک زمین لرزه بزرگ است.

وی با بیان اینکه باید کار مطالعاتی بیشتری بر روی وضعیت لرزه خیزی بروجرد از سوی مشاور این طرح صورت گیرد، عنوان کرد: دو ماه فرصت داده شد تا وضعیت لرزه خیزی روستاهای بروجرد بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار لرستان ادامه داد: کمیته تخصصی ذی ربط در مجموعه اداره کل راه و شهرسازی لرستان باید مطالعات مشاور در این زمینه را چک و بررسی کند.