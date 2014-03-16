جذابيت هاي ورزش بوکس در همدان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش بوکس از جمله ورزشی های انفرادی است که باید به دلیل پر مدال بودن ورزش های انفرادی به آن بهای زیادی داده شود چراکه امروزه بوکس به عنوان یک ورزش پر طرفدار در میان اقشار مختلف جامعه، بویژه جوانان رواج دارد.

همچنین باید توجه داشت که ورزش بوکس با روش های خاصی صورت می گیرد تا جراحتی به فرد وارد نشود چراکه ورزشکاران به زدن ضربات خود توجه دارند و اگر کسی رعایت نکند بازی قطع می شود.

در همین راستا دبیر هیئت بوکس استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزش بوکس در همدان دارای علاقه مندان زیادی است که به این ورزش روی آورده اند.

مصطفی یعقوب لو با بیان اینکه توجه به ورزش یکی از ارکانی است که جامعه را به سلامت روان و اخلاق هدایت می کند، افزود: تعداد ورزشکاران بیمه شده در شهر همدان 200 نفر و در استان 350 نفر هستند که به ازای هر 20 نفر ورزشکار در همدان یک مربی و یک کمک مربی وجود دارد که تقریبا مناسب است.

وی بیان داشت: تعداد مربیان بوکس در استان همدان 20 نفر است که از این تعداد 11 مربی در شهر همدان فعالیت دارند.

دبیر هیئت بوکس استان همدان اضافه کرد: ورزش بوکس در همدان دارای خانه بوکس است که این مسئله به ورزش بوکس همدان کمک زیادی کرده اما بوکس در همدان با کمبود فضای باشگاه های خصوصی مواجه است.

یعقوب لو با بیان اینکه مردم در ورزش های انفرادی همکاری نمی کنند، اضافه کرد: ورزش بوکس نیز یک ورزش انفرادی است که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

در راستای ورزش های انفرادی فرهنگ سازی شود

وی در ادامه گفت: مردم بیشتر عشق و علاقه به توپ و ورزش های جمعی دارند و به این نوع بازی ها توجه نمی کنند که باید در این زمینه نیز فرهنگ سازی شود.

دبیر هیئت بوکس استان همدان با بیان اینکه در شهرستان های همدان نیز ورزش بوکس فعال است، ابراز داشت: تعداد مربیان در اسداباد از سه مربی یک نفر فعال، نهاوند سه نفر مربی دو نفر فعال، تویسرکان از دو نفر مربی یک نفر فعال است.

یعقوب لو اذعان داشت: داوران در استان همدان از سرمایه های بزرگ هستند و در همدان دو نفر داور ملی، سه نفر داور درجه یک، سه نفر داور درجه دو و 20 نفر داور درجه سه فعال است.

وی اظهار داشت: نگاه ها به ورزش های انفرادی خاص و ورزش های انفرادی پر مدال تر از ورزش های جمعی است.

دبیر هیئت بوکس استان همدان با بیان اینکه اگر مسابقات بوکس توسط صدا و سیما پخش شود برای ورزشکاران یک تشویق است، افزود: همچنین اثرات مثبتی بر روی آنها خواهد گذاشت.

یعقوب لو با اشاره به اینکه سالن های خوبی در غرب کشور برای ورزش بوکس وجود دارد، بیان داشت: خانه بوکس همدان نیز در راستای این ورزش بسیار مناسب است.

وی اضافه کرد: همدان در راستای قهرمان پروری در رشته بوکس می تواند موفق عمل کند چراکه در گذشته این مسئله را ثابت کرده است.

دبیر هیئت بوکس استان همدان با اشاره به اینکه در ورزش ابتدا باید به پهلوانی و اخلاق مداری آن توجه شود و بعد قهرمانی، عنوان داشت: باید کشورمان را تا حد امکان در این راستا رشد و تجلی داد.

یعقوب لو در ادامه گفت: با توجه به اینکه فدراسیون هر سال برنامه سالانه برای هیئت ها اعلام می کند برگزاری مسابقات لیگ شهرستان، برگزاری مسابقات لیگ استان، برگزاری مسابقات بین شهرستان های استان هر دو ماه یک بار، سرکشی به هیئت های شهرستان ها، تجهیز آنان در حد بضاعت، برگزاری انتخابی بوکس استان در رده نوجوانان و جوانان از جمله برنامه ها است.

دبیر هیئت بوکس استان همدان ابراز داشت: همچنین در راستای رشد و تجلی ورزش بوکس آموزش و پرورش اجازه دهد مربیان بوکس در ساعات ورزش، بوکس را برای دانش آموزان تعریف کنند و از جذبه های بوکس برای دانش آموزان بگویند چراکه زیبایی های ورزش بوکس مغفول مانده است.

وی اذعان داشت: یکی از راهکارهای جذب جوانان به ورزش بوکس تبلیغات از طریق صداوسیما، رسانه ها و نشریات است که باید در این راستا مطالبی نوشته شود چراکه آگاهی نسبت به این ورزش در همدان بسیار کم است.

یعقوب لو با بیان اینکه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در راستای ارتقای بوکس زحمات زیادی را کشیده اند، اظهار داشت: آقای افتخاری حمایت های خوبی انجام داده و همچنین امکانات خوبی را در اختیار ورزش بوکس قرار داده است.

دبیر هیئت بوکس استان همدان افزود: از جمله برنامه های سال آینده هیئت بوکس همدان برگزاری مسابقات لیگ شهر است که از 15 اردیبهشت شروع می شود و در 30 خردادماه مسابقات انتخابی استان و شش تیر مسابقات چهارجانبه یادگار امام برگزار می شود تا بوکسورهای همدانی برای اعزام در مسابقات سه رده سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان آمادگی لازم را پیدا کنند.

وی بیان داشت: ظرف 20 ساله گذشته هیچ تیمی وارد همدان نشده بود و در جام شهدا که چندی پیش به میزبانی همدان و در خانه بوکس انجام شد این اتفاق افتاد و تیم بوکس لرستان به همدان آمد.

یعقوب لو با بیان اینکه ورزش بوکس در اسدآباد، همدان و نهاوند فعال است، اضافه کرد: در دیگر شهرستان های همدان به دلیل مدیریت ضعیف این رشته فعال نیست.

در ادامه یکی از علاقه مندان به ورزش بوکس عنوان داشت: برداشت ذهنی عموم مردم نسبت به بوکس این است که ورزش بوکس ورزش خشنی است که در واقع اینگونه نیست.

آرش قربانی ابراز داشت: ورزشس بوکس از جذابیت های خاصی برخوردار است که باید در این راستا تبلیغات انجام شود.

وی اذعان داشت: با برگزاری مسابقات و اردوها، قهرمان پروری، استعداد یابی و تشویق ورزشکاران اتفاق می افتد که باید در این راستا تلاش هایی صورت گیرد.

این علاقه مند به ورزش بوکس اظهار داشت: افت بوکس در استان همدان از سال 72 شروع شد که امید می رود ورزش بوکس با داشتن خانه بوکس و برنامه ریزی های خوب بتواند به روزهای اوج خود بازگردد.

قربانی در پایان گفت: از راهکارهای ارتقای ورزش بوکس در همدان داشتن مدرسه بوکس است تا برای ورزشکاران این رشته به صورت آکادمیک آموزش داده شود.