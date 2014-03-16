  1. دانشگاه و فناوری
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

باشگاه مشتریان مخابرات آغاز بکار کرد

باشگاه مشتریان مخابرات آغاز بکار کرد

باشگاه مشتریان مخابرات استان تهران به عنوان فاز آزمایشی راه‌اندازی باشگاه مشتریان مخابرات در سراسر کشور امروز کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه مشتریان مخابرات با هدف تعامل دوسویه با مشتریان تلفن ثابت و ارائه سرویس‌های ویژه در تشویق مشترکان به استفاده از خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

در این باشگاه مشتریان با عضویت در سه بخش اعضای برنزی، نقره‌ای و طلایی می‌توانند با مسئولان مخابرات و نیز سایر اعضا ارتباط برقرار کرده، از تالارهای گفتمان استفاده کنند و پیام‌های خود را در زمینه خدمات تلفن ثابت ارائه دهند.

در این باشگاه سرویس‌های ویژه‌ای از جمله اینترنت یک هفتگی رایگان، قرعه‌کشی‌های متفاوت و پاسخگویی آنلاین برای مشترکان در نظر گرفته شده است.

مشترکان تلفن ثابت می‌توانند با عضویت در این باشگاه ارتباطی با استفاده از مکالمات شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض و استفاده از خدمات الکترونیکی امتیاز بگیرند و از خدمات این باشگاه ارتباطی استفاده کنند.

جزئیات بیشتر این باشگاه در سایت شرکت مخابرات تهران به آدرس www.tct.ir در دسترس است.

کد مطلب 2257424

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