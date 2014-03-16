باشگاه مشتریان مخابرات آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه مشتریان مخابرات با هدف تعامل دوسویه با مشتریان تلفن ثابت و ارائه سرویسهای ویژه در تشویق مشترکان به استفاده از خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.
در این باشگاه مشتریان با عضویت در سه بخش اعضای برنزی، نقرهای و طلایی میتوانند با مسئولان مخابرات و نیز سایر اعضا ارتباط برقرار کرده، از تالارهای گفتمان استفاده کنند و پیامهای خود را در زمینه خدمات تلفن ثابت ارائه دهند.
در این باشگاه سرویسهای ویژهای از جمله اینترنت یک هفتگی رایگان، قرعهکشیهای متفاوت و پاسخگویی آنلاین برای مشترکان در نظر گرفته شده است.
مشترکان تلفن ثابت میتوانند با عضویت در این باشگاه ارتباطی با استفاده از مکالمات شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض و استفاده از خدمات الکترونیکی امتیاز بگیرند و از خدمات این باشگاه ارتباطی استفاده کنند.
جزئیات بیشتر این باشگاه در سایت شرکت مخابرات تهران به آدرس www.tct.ir در دسترس است.
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