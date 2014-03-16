به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صالحی منش در جلسه هیئت حل اختلاف معادن استان که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به قرارگرفتن سرزمین ایران در نقطه معدن خیز و وجود 7 درصد از معادن دنیا در کشور گفت: با بهره گیری صحیح از معادن می‌توانیم ایران اسلامی را در جایگاهی بهتر از امروز قرار دهیم.

استاندار قم فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی در 20 اسفند 92 را مورد توجه قرار داد و افزود: در سال آینده مسئولان باید در تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و طلیعه این حماسه نیز تفاهم و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و همکاری بیشتر مدیران خواهد بود.

حجت الاسلام صالحی منش در ادامه با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در استان قم، بر لزوم حفظ و حراست از آب و خاک به عنوان یک اولویت اصلی در همه طرح‌های عمرانی و پروژه‌های معدنی تاکید و تصریح کرد: اصل حفاظت از منابع طبیعی استان هیچ منافاتی با استخراج صحیح از منابع ندارد.

وی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را مرهون تلاش مسئولان استان در کاهش موانع اداری تلقی کرد و افزود: سرمایه گذاران باید احساس کنند که هیچ مانع غیر منطقی بر سر راه‌شان نیست و این امر تنها با کار جهادی و تعامل بیشتر دستگاه‌ها با بخش خصوصی می‌سر خواهد شد.

راهکارهای گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی قم با چین بررسی شد

نمایندگان شرکت تجاری نورینکوی چین با حضور در شهر مقدس قم با استاندار قم دیدار کردند.

حجت الاسلام صالحی منش در دیدار نماینده شرکت نورینکوی چین که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به اشتراکات ایران و چین در بخش‌های مختلف، این تعاملات بین 2 کشور را در زمینه‌های مختلف خصوصا در امر سرمایه گذاری بسیار مثبت ارزیابی کرد.

استاندار قم وضعیت امروز چین را نتیجه تلاش و سخت کوشی مردم این کشور دانست و افزود: کشور چین طی دهه‌های اخیر با تکیه بر استعدادهای بومی به یک کشور پیشرفته مبدل گشته و امروز در زمینه‌های مختلف پیشتاز در سطح جهان است.

وی با اشاره به زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری در قم، تعامل شرکت مطرح چینی با مسئولان قم در رابطه با پروژه‌های عمرانی استان همچون مترو را در به سرانجام رسیدن این طرح‌ها بسیار راهگشا دانست و ابراز امیدواری کرد با ورود این شرکت بزرگ به قم شاهد رونق سرمایه گذاری و شتاب پروژه‌های عمرانی استان باشیم.

نماینده شرکت نورینکو در ایران نیز با اشاره به سابقه 30 ساله این شرکت در پروژه‌های مختلف عمرانی جمهوری اسلامی گفت: این شرکت از سال 1995 در زمینه اجرای مترو در ایران فعالیت داشته است و در ساخت 3 خط متروی ایران همکاری کرده است.

وی با بیان اینکه شرکت نورینکو از پیشرو‌ترین شرکت‌ها در زمینه تامین اعتبار مالی مترو در ایران است ابراز امیدواری کرد تا در این زمینه بتواند به شهر قم خدمات رسانی نماید.