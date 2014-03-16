20 دوربین نظارتی در محورهای البرز برای رصد ترافیک نصب شد/ دیدار با خانواده های شهدا در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر: هر ساله در ماه پایانی سال ستاد تسهیلات نوروزی به دبیری اداره کل میراث فرهنگی هر استان در جلساتی به بررسی ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی می پردازد.

مراسم رونمایی از برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر استان البرز پیش از ظهر یکشنبه با حضور معاون امور عمرانی استانداری البرز، مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی البرز، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مسافربری البرز، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز و برخی دیگر از مدیران کل استان به همراه اصحاب رسانه در کاروانسرای شاه عباسی کرج برگزار شد.

مجید سریزدی در ابتدای مراسم با پرداختن به اهمیت مدیریت سفرهای نوروزی اظهار داشت: هنگام نوروز و تعطیلات، مدیریت راهها و مسیرهای گردشگری از درجه اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: محورهای ویژه ای مانند محور، کرج – چالوس و تهران – کرج – قزوین در استان البرز واقع شده اند که روزانه، ماهانه و سالانه دارای حجم مشخصی از ترددها هستند.

مدیریت پسماند در سال جدید با برنامه ریزی های دقیقی به پیش خواهد رفت

سریزدی تاکید کرد: موضوعات خاصی محور های مواصلاتی را تحت الشعاع قرار می دهد موضوع پسماندها و حجم بالای زباله گریبانگیر محور کرج – چالوس است و حجم بالای نخاله ها در حریم محور تهران – کرج – قزوین مشکل ساز می شود اگر برنامه ریزی و مدیریت دقیق و جامعی انجام نشود.

این مسئول با اشاره به تشکیل کارگروه مدیریت پسماند در روز گذشته(شنبه) در استانداری البرز، گفت: بحث پسماند در سال جدید به صورت ریشه ای و با برنامه ریزی دقیق کارشناسان مربوطه حل خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: ویژگی ایرانی که که در همه جای دنیا شناخته شده است میهمان نوازی است، البرز با وجود محورهای مواصلاتی مهم سالانه پذیرای مسافرانی است که از اقصی نقاط کشور این محور را برای تردد انتخاب می کنند پس برای استقبال از این مسافران که به راستی میهمانان استان هستند باید مهمان نواز خوبی باشیم.

سریزدی افزود: ترافیک محورهای استان باید برای تردد مسافران نوروزی ایجاد مشکل نکند، ترافیک محور تهران به کرج تا 6 ماهه سال 93 با برنامه ریزی های دقیق حل می شود.

این مسئول تاکید کرد: بدنه پایانه شهید کلانتری که در محور اتوبان به علت جابه جای اتوبوس ها ایجاد ترافیک می کرد به کمک شهرداری کرج و با تعریض این قسمت از اتوبان بازگشایی شده است و گره کور ترافیکی که در این محور برای مسافرانی که قصد رفتن به غرب کشور را داشتند حل شده است.

تاسیس مراکز بین راهای برای ارائه خدمات به مسافران ضروری است

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در البرز گفت: هماهنگی دستگاههای از جمله اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی و ... برای ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی در ایام نوروز به صورت مناسبی انجام شده است.

معاون امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدیران استانی و شهرستانی برای جلب مسافر به دیگر شهرستان های استان اقدامات مطلوبی را انجام داده اند.

سریزدی با اشاره به وجود امکاناتی از جمله سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها در محورهای برون استانی مانند محور کرج – چالوس اظهار داشت: در حوزه خدمات گردشگری باید شرایطی فراهم شود که با تاسیس مراکز بین راهی بیشتر خدمات به مسافران و هم وطنان ارائه شود.

این مسئول تصریح کرد: برای اولین بار در استان البرز دفترچه های اطلاع رسانی در اختیار مسافران نوروزی قرار خواهد گرفت، در این دفترچه ها لیست کشیک های دستگاههای اجرایی، اطلاعات مراکز درمانی، جاذبه های گردشگری، شماره تلفن های ضروری استان و ... ذکر شده است.

در ادامه مراسم رونمایی از برنامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز با بیان این مطلب افزود: برای اولین بار 10 نمایشگاه بهاره در استان البرز برگزار شد و محصولات مورد نیاز مردم در این نمایشگاهها با 20 تا 40 درصد مناسبتر از قیمت های مصوب موجود در بازار عرضه شد.

ایرج موفق در ادامه تصریح کرد: 1 هزار و 290 غرفه در نمایشگاههای بهاره محصولات را به مردم عرضه کردند که از این میان تعداد 37 غرفه به صورت رایگان برای عرضه کالاهای مانند برنج، گوشت و روغن در نظر گرفته شده بود.

3 میلیون و 700 کیلوگرم پرتقال و سیب برای میوه شب عید ذخیره شده است

موفق تاکید کرد: 3 میلیون و 700 کیلو گرم پرتقال و سیب برای میوه شب عید مردم در نظر گرفته شده است که با برنامه ریزی های موجود میوه شب عید مردم تامین شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی سال آخرین جلسه تنظیم بازار را برگزار خواهیم کرد که با برنامه ریزی های انجام شده، تیم های نظارتی کنترل دقیقی بر عرضه محصولات مورد نیاز مردم در بازارهای استان خواهند داشت.

موفق در پایان افزود: عرضه مستقیم فروش فوق العاده برخی از محصولات با هماهنگی 400 واحد صنفی در مرکز استان یکی دیگر از اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

در ادامه مدیرکل اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری البرز با بیان این مطلب افزود: جلسات متعددی برای ارائه خدمات مطلوب در بخش جاده ای و حمل و نقل مسافر برگزار شده است.

تیم های نظارتی اداره کل حمل و نقل در گشت های سیار در خدمت مسافرین نوروزی است

ابوالقاسم باقری در ادامه اظهار داشت: لیست کشیک همکاران بخش حمل و نقل به ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ارائه شده است و تیم های نظارتی با داشتن کارت شناسای و حکم ماموریت در گشت های سیار امکانات و خدمات را به شهروندان و مسافران نوروزی ارائه می کنند.

وی افزود: مراکز مدیریت راه به صورت شبانه روزی در خدمت مسافران نوروزی خواهند بود و با استقرار 20 دستگاه دوربین های نظارتی وضعیت ترافیکی محورهای استان رصد خواهد شد.

باقری تاکید کرد: 620 دستگاه اتوبوس و 523 سورای کرایه ای بین شهری با تمام ظرفیت های موجود در ایام نوروز فعال هستند تا شهروندان در درون شهر با مشکل تردد مواجه نشوند.

این مسئول در پایان تصریح کرد: تیم های امدادگران خودرو در ایام نوروز به صورت شبانه روزی در خدمت هم شهریان و مسافران نوروزی خواهند بود.

دیدار از خانواده هاش شهدا در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

در پایان مراسم مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان این مطلب افزود: تعداد 140 اتاق با امکاناتی از قبیل یخچال، تلوزیون و وسایل خواب برای اسکان مسافران نوروزی تهیه شده است.

خسر ساکی در ادامه بیان کرد: در 4 ناحیه آموزش و پرورش کرج و همچنین شهرستان های استان مراکز اسکان مسافران نوروزی برپا می شود.

مدیر کل اداره کل ارشاد اسلامی البرز نیز با ارائه خدمات برای مسافران نوروزی گفت: مجموعه های فرهنگی استان در ایام نوروز فعال هستند.

حسینی کاشانی در ادامه تاکید کرد: در ایام نوروز برای شهروندان و مسافران نوروزی در جای جای شهر تاتر خیابانی اجرا می شود.

وی بیان کرد: بنرهای مناسبتی با پیام های تربیتی و فرهنگی متناسب با ایام فاطمیه و عید نوروز در میادین اصلی شهر نصب می شود.

حسینی کاشانی اظهار داشت: در ایام نوروز اهالی فرهنگ استان از خانواده های شهید دیدار می کنند که برنامه و زمان بندی دیدار ها متعاقبا از طریق رسانه اعلام خواهد شد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: کانون های فرهنگی مساجد با ارائه برنامه های فرهنگی و دینی در ایام نوروز در خدمت شهروندان خواهند بود.

گفتنی است، دبیر این ستاد اداره کل میراث فرهنگی البرز و دبیرخانه این ستاد در این اداره مستقر است.