حسین رحمتی نشاط در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون شطرنج کشورمان قرار است مسابقات قهرماني شطرنج زیر 20 سال بانوان کشور در دهه سوم فروردین ماه سال آینده یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود.

وی با اشاره به پیش بینی زمان و مکان دقیق برگزاری این پیکارها از سوی فدراسیون شطرنج، یاد آور شد: بانوان شطرنج باز از استان های مختلف کشورمان در روزهای بیستم تا بیست و ششم فروردین ماه سال 1393به میزبانی هیئت شطرنج استان فارس در این رقابت ها با یکدیگر مسابقه می دهند.

رئیس هیئت شطرنج استان قم در ادامه با اشاره به آیين‌نامه مسابقات قهرماني شطرنج زیر 20 سال کشور در بخش بانوان، اضافه کرد: مسابقات از روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه در شیراز و به ميزباني هيئت شطرنج استان فارس برگزار خواهد شد در حالی که مقررات فدراسيون جهاني شطرنج حاکم بر مسابقات است.

وی با بیان اینکه این مسابقات به روش سوئيس و در 9 دور برگزار خواهد شد، عنوان کرد: زمان بازی برای هر بازیکن عبارت از 90 دقيقه براي کل بازی با 30 ثانيه زمان اضافی به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی در نظر گرفته شده است.

رحمتی نشاط ابراز داشت: رده بندي نهایی بر اساس مجموع امتيازات کسب شده توسط هر بازيکن در پایان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات یکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به ترتيب اولويت استفاده خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهدا خواهد شد، بیان کرد: هر استان می تواند یک نفر به عنوان سهمیه به صورت کتبی به برگزارکننده معرفی کند، ضمن اینکه آن سهمیه از پرداخت هزینه خوابگاه معاف شده است.

رئیس هیئت شطرنج استان قم اذعان کرد: ارائه شناسه عضویت در سیستم جامع فدراسیون بازیکنان معرفی شده از سوی هیئت‌ها به منظور ثبت‌نام بازیکنان الزامی است، ضمن اینکه هیئت‌ها مجاز هستند که علاوه بر سهمیه مقرر، هر تعداد بازیکنی را که علاقمند به شرکت است با معرفی‌نامه کتبی اعزام کنند.

وی در پایان با بیان اینکه تمام شرکت‌کنندگان باید تحت پوشش بیمه ورزشی باشند، اظهار داشت: بازیکنان باید اصل و فتوکپی شناسنامه خود را همراه داشته باشند در حالی که با توجه به شرایط سنی در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در این رقابت ها تنها متولدین یازدهم دی ماه سال 1372 به بعد جزو رده سنی زیر 20 سال محسوب می‌شوند و حق حضور در این رقابت ها را دارند.

