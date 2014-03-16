800 کارآموز در دستگاه قضائی مشغول کار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نظری در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت: امروز مراسم تحخلیف 14 دوره کارآموزی قضایی است که از این تعداد 8 دوره در تهران، 3 دوره در قم، یک دوره در مشهد، یک دوره در کرمانشاه و یک دوره هم در شیراز برگزار شده است.

وی تعداد کل کارآموزان قضایی را 337 نفر عنوان کرد و افزود: در سال 1392 علاوه بر این 337 نفر برای 928 نفر دیگر ابلاغ قضایی صادر شده است.

نظری تاکید کرد: برای سال آینده 971 نفر به آموزش معرفی شده‌اند که از این تعداد 800 نفر کارآموزیشان خاتمه یافته و در سال 93 مشغول به کار می‌شوند.

مدیرکل گزینش قضات قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: از این تعدادی که معرفی شدند 289 نفر روحانی و 165 نفر خانم هستند.

