به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد معافی رییس کنسرواتوار تهران در ابتدای این نشست خبری گفت: همانطور که بسیاری از دوستداران موسیقی می‌دانند کنسرواتوار تهران در سال 77 تاسیس شد و از همان با فعالیتی که در زمینه حفظ و اشاعه جریان موسیقی در کشورمان داشتیم توانسته ایم بیش از 12 قرارداد بین المللی با کنسرواتورهای معتبر دنیا منعقد کنیم که به نظر من دستاور بسیار ارزشمندی برای موسیقی ایران است.

وی ادامه داد: قبل از درگیری های کشور اوکراین هم سفری به این کشور برای شرکت در یک همایش بین المللی کنسرواتوارهای موسیقی با حضور 300 هنرمند داشتم که خوشبختانه حضور خوب ما موجب برجسته تر شدن نام کشورمان در بین اعضای شرکت‌کننده بود به طوری که نام ما در ردیف 10 عضو برتر این همایش قرار گرفت.

رییس کنسرواتوار تهران با اشاره به فعالیت‌های این نهاد خصوصی حوزه موسیقی گفت: ما هم اکنون میزبان بیش از یک هزار و 200 دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی هستیم. این مرکز تاکنون بیش از 4 هزار و 500 فارغ التحصیل داشته که از این تعداد بیش از 75 درصد از آنها هم اکنون در گروه‌های مختلف موسیقی به عنوان نوازنده فعالیت می کنند که این آمار برای ما افتخاری بزرگ است.

معافی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته به زودی شعبه بین المللی کنسرواتوار تهران در تورنتو کانادا راه اندازی می شود و دانشجویان ایرانی می توانند از سال آینده برای تحصیل در رشته موسیقی در این مرکز علمی که تمام مجوزهای آن از سوی وزارت علوم دولت کانادا مورد تایید قرار گرفته است، شرکت داشته باشند.

وی گفت: تمامی مراحل پذیرش و دعوتنامه برای صادر کردن ویزا از سوی دولت کانادا به ما واگذار شده در واقع دولت کانادا این تعهد را از ما گرفته که اگر کسی بعد از اتمام تحصیل خود به طور غیرقانونی در کانادا باقی بماند دولت این کشور با ما برخورد خواهد کرد. بنابراین آنچه می توانم بگویم ترسیم شرایطی است که می تواند موسیقی ایرانی را به جهانیان در شکل آکادمیک خود معرفی کند.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: تمام هدف ما معرفی موسیقی ایران در کشور کاناداست به همین خاطر تلاش کردیم با تاسیس دپارتمان موسیقی ایرانی در این کشور همه بتوانند از گونه های مختلف موسیقی ایرانی استفاده کنند.

رییس کنسرواتوار تهران به معرفی برنامه های آینده این مرکز پرداخت و گفت: برگزاری دوره های مشترک آکادمیک با صدور دیپلم پایان رشته که دارای اعتبار بین المللی است، احداث کنسرواتور تهران در شعبه های شهرستانی، همسان سازی فضای دروس آموزشی با کشورهای صاحب نام موسیقی و احداث ساختمان جدید کنسرواتوار در سال 93 از جمله برنامه های برای سال آینده است که امیدوارم محقق شوند.

براساس این گزارش میثم معافی معاون کنسرواتور تهران در این نشست به معرفی دیگر برنامه های این مرکز پرداخت و گفت: برگزاری نشست های تحصصی و سخنرانی بزرگان موسیقی، برپایی مستر کلاس تخصص نی با حضور استاد حسن ناهید، دعوت از نوازندگان برگزیده کنسرواتوار چایکوفسکی و کنسرواتوار اکراین، اجرای پژوهشی سبک جاز و برپایی فستیوال کلارا از جمله برنامه های ما در سال جاری بود.

وی درباره برنامه های آینده این مرکز نیز خاطر نشان کرد: برگزاری مستر کلاس های تخصصی موسیقی در شهرستانها با محوریت موسیقی بومی هر منطقه، برگزاری همایش فاخران موسیقی، راه‌اندازی رشته های مختلف موسیقی در کشورهای خارجی و تمرکز بر اهداف آموزشی از جمله برنامه های ما در سال آینده است که با توجه به تلاش و همتی که در بین کارکنان این موسسه وجود دارد به زودی شاهد تحقق آن خواهیم بود.

معافی در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: ما یک مرکز کاملا خصوصی هستیم که با هزینه شخصی فعالیت های خود را ادامه می دهد و هدفش هم بسط و گسترش و آموزش موسیقی ایرانی و جهانی در کشور است که امیدواریم با ورود دولت جدید در حوزه اجرایی کشور بتوانیم شاهد فعالیت‌های بیشتری در این زمینه باشیم.