دوره مربیگری درجه 3 تکواندو بانوان در قم برگزار شد

فرشته کریمی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با هدف افزایش دانش مربیان تکواندو قم یک دوره مربیگری درجه 3 تکواندو در بخش بانوان به صورت کشوری به میزبانی استان قم برگزار شد و شرکت کنندگان این دوره را در خانه تکواندو استان سپری کردند.
وی با اشاره به مدرسین این دوره آموزشی، یاد آور شد: در 2 روز نخست دوره مربیگری درجه 3 تکواندو بانوان در قم استاد رفیعی مدرس پومسه حضور داشت، ضمن اینکه آموزش های روزهای سوم و چهارم با حضور استاد حیدری مدرس کوچینگ هر دو از اصفهان برگزار شد.
نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم بیان داشت: همچنین در روزهای پنجم و ششم استاد توکلی مدرس هان مادانگ از تهران به عنوان مدرس حضور یافت در حالی که در عصر روز ششم نیز برای حاضرین در این دوره مربیگری حقوق ورزشی تدریس شد.
وی با بیان اینکه مربیانی غیر از مربیان تکواندو قم در دوره مربیگری درجه 3 تکواندو بانوان حضور داشتند، اضافه کرد: شرکت کنندگان این دوره علاوه بر استان قم از استان های اصفهان، خوزستان، البرز، چهارمحال بختیاری و آذربایجان غربی بودند.
کریمی مهر در ادامه با اشاره به سطح آزمون دوره مربیگری تکواندو بانوان، اظهار داشت: خوشبختانه با مدیریت مناسب و برنامهریزیهای صورت گرفته و با توجه به تعداد شرکتکنندگان شاهد آزمونی با کیفیت مناسب و با نظم بودیم که جا دارد از همکارانم در امر برگزاری این دوره تشکر کنم که شرایط بسیار خوبی را برای آزموندهندگان فراهم آوردند.
نایب رئیس هیئت تکواندو استان قم در ادامه اظهار داشت: حضور مربیان باتجربه و جوان در استان قم موجب شده تا تکواندوکاران قم از سطح فنی و تکنیکی بالایی برخوردار باشند و این امر موجب شده هر ساله شاهد پیشرفت بیشتر تکواندو بانوان در سطح استان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در تکواندوی بانوان قم نیروهای توانمندی داریم که در تمام بخشها شامل داوری، مربیگری، مبارزه و پومسهرو برای استان افتخار کسب کرده و موفقیتآمیز ظاهر شدهاند وتکواندوی قم در بخش بانوان با وجود محدودیتهایی که با آن مواجه هستیم و کاستیهایی که در بخش امکانات و فضای ورزشی مناسب برای بانوان تکواندوکار داریم توانسته رشد و گسترش خوبی داشته باشد و نیروهای مستعدی جذب کند.
کریمی مهر اضافه کرد: امسال داوران تکواندوی قم در بخش بانوان با اعتمادی که از سوی فدراسیون به داوران ما وجود دارد در لیگهای ردههای سنی مختلف تکواندوی بانوان کشور قضاوت مسابقات را بر عهده داشتهاند و بارها برای قضاوت در انتخابی تیم ملی، مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های لیگ برگزیده شدند.
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