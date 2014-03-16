اولویت نخست سازمان بنادر تکمیل طرح جامع بندرشهیدرجایی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه طی نشستی خبری ظرفیت فعلی بندر شهیدرجایی به عنوان مهم ترین بندر ایران را سه میلیون TEU کانتینر دانست و افزود: این در حالی است که سایر بنادر حاشیه خلیج فارس که نه از نظر اقتصادی، نه جمعیتی و نه موقعیتی، قابل مقایسه با بندر شهیدرجایی نیستند، بیش از 10 برابر ما ظرفیت ایجاد کرده اند.

عزم دولت یازدهم برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی بنادر ایران

حق‌شناس با اشاره بازدید رئیس جمهور از بندر شهیدرجایی در جریان سفر سه روزه به استان هرمزگان ادامه داد: شاید بتوان گفت دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری در تاریخ انقلاب است که بر اجرای فاز سوم طرح توسعه بندر شهیدرجایی و همچنین تصمیم گیری درباره فاز چهارم و پنجم این بندر تاکید صریح داشت و این تاکید به این دلیل است که بتوانیم بخشی از عقب ماندگی تاریخی بنادر ایران را در همین دولت یازدهم جبران کنیم.

وی افزود: بنابراین داشتن چشم انداز یعنی متناسب با توسعه اقتصاد جهانی، متناسب با توسعه حمل و نقل جهان و متناسب با حمل و نقل کانتینری برنامه ریزی کنیم.

تکمیل طرح جامع بندرشهیدرجایی؛ اولویت نخست سازمان بنادر

عضو هیات عامل سازمان بنادر اضافه کرد: اصل این است که ظرفیت سازی متناسب با تقاضایی که امروز وجود دارد، یعنی تقاضای حمل با کشتی های بالای 10 هزار TEU کانتینر، انجام دهیم، البته ایجاد بنادر کوچک هم جزو اولویت ها و ضرورت هاست اما اولویت اول امروز بنادر ایران، باید حرکت در راستای ایجاد ظرفیت بیشتر کانتینر و کشتی های کانتینری باشد که مطمئنا بخش عمده ای از این مساله در بندر شهیدرجایی محقق می‌شود و مابقی می تواند در سایر بنادر کشور در جنوب انجام شود.

حق‌شناس گفت: اولویت برنامه های سازمان در جهت اهداف اقتصاد ملی، فعلا تکمیل طرح جامع بندر شهیدرجایی در جنوب کشور است و در کنار آن، تکمیل طرح جامع دیگر بنادر، چه در جنوب و چه شمال کشور را در برنامه داریم.

وی درباره برنامه های سازمان بنادرو دریانوردی کشور برای تقویت بخش خصوصی در پروژه های این سازمان اظهار کرد: چنانکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 84 آمده بود، بخش دولتی باید سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند. پیام اقتصاد مقاومتی نیز این است که مردم به معنای واقعی، شریک اقتصاد شوند و اقتصاد را، هم در بخش تولید و هم صادرات و واردات، اداره کنند.

استقبال از مشارکت بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های بندری

حق‌شناس با اشاره به استقبال این سازمان از هرگونه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، گفت: بودجه سازمان بنادر متناسب با حجم پروژه های در دست اقدام سازمان نیست که به همین دلیل، هم از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته ایم و هم اوراق مشارکت فروخته ایم. منابع سازمان کافی نیست و به طور جدی در صدد استفاده از منابع بخش خصوصی هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی کشور در پایان خاطرنشان کرد: در بنادر هم این سیاست دنبال می شود، چنانکه در بنادر ایران، تمامی کارهای اپراتوری توسط بخش خصوصی انجام می شود اما باید به سمتی برویم که بخش خصوصی، در ایجاد زیرساخت ها مانند اسکله و موج شکن نیز مشارکت کند.