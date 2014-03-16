احداث نیروگاه ریجکت زباله در اصفهان/ زباله های بهداشتی را دیگر جمع آوری نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رنجبر پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات معاونت خدمات شهری شهرداری و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخیرا استاندار سازمان مدیرت بحران شهر اصفهان را به شهرداری تفویض کرد تا این تصمیم گیری های این عرصه توسط این نهاد انجام شود.



وی درباره بحث آمادگی اصفهان در ایام نوروز افزود: ورود 150 هزار نفر مسافر شب خواب به اصفهان پیش بینی شده و این در حالی است که ظرفیت مسافرخانه ها و هتل های استان فقط 10 هزار تخت است.



معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده 11 هزار منزل استیجاری به 15 هزار افزایش یافته تا چادر خوابی در اصفهان کاهش یابد.



رنجبر از ایجاد سه ایستگاه هدایت و اسکان گورت در منطقه 15،دانشگاه فنی آب و برق در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین ایستگاه 9 دی در منطقه 13 خبر داد و گفت: امکانات مسافرت به اصفهان در فضای مجازی و در" سایت اصفهان سفر "برای مسافران قابل مشاهده و نیز قابلیت رزو مکان است.



وی با اشاره به اطلاع رسانی اماکن از طریق ایستگاههای پلیس راه، تاکید کرد: تورهای گردشگری مستقر در باغ فدک برای بازدید مسافران نوروزی از اماکن تاریخی شهر فعالیت خواهند کرد.



احداث نیروگاه های بیوگاز و ریجتک زباله



معاون خدمات شهری شهرداری در ادامه سخنان خود در خصوص طرح های انجام شده در راستای کاهش مصرف برق،گفت:کمیته انرژی در شهرداری در راستای استفاده از انرژی های تجدید پذیر تشکیل شده است.



رنجبر افزود:اولین ساختمان( low energy)کشور و استان با مشارکت یک شرکت آلمانی ایجاد می شود که طبق برنامه از انرژی های باد، خورشید گرمایش زمین و آب در آن استفاده می شود و به نوعی مکان آموزشی محسوب می گردد.



وی یادآور شد: استفاده از انرژی های تجدید از راههای اصلی راه نجات اصفهان از آلایندگی ها است.



معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری شهرداری اصفهان گفت: نیروگاه یکصد کیلوواتی خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده قابلیت توسعه به 200 کیلو وات را دارد.



رنجبر از احدات نیرو گاه بیوگاز متان به ظرفیت تولید 430 کیلووات ساعات در منطقه گردنه زینل خبر داد و بیان داشت: طرح مطالعاتی پروژه ریجکت سوز زباله های شهری بر اساس استاندار های آمریکایی آن به پایان رسیده که نیروگاه مذکور توان ایجاد پنج مگاوات برق را خواهد داشت.



وی با بیان اینکه این نیروگاه نیز در همان منطقه گردنه زینل احداث می گردد،گفت: کل اعتبار لازم برای اجرای آن 55 میلیارد تومان برآورد شده است که شهرداری 30 میلیارد تومان بودجه آنرا پرداخت می کند اما بخش دیگیر آن توسط پیمانکار بخش خصوصی که به دنبال انتخاب آن هستیم اجرایی و پرداخت می شود.



ایستگاه سیار انتقال زباله عامل کاهش مصرف انرژی و زمان



معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در خصوص وضعیت جمع, اوری زباله های شهری اظهار داشت: میزان پس ماندهای منازل با توجه بهع آموزش های داده شده رو به کاهش گذاشته به این معنا که از مجموع پسمانهای تر و خشک سال گذشته 545 گرم در روز بود که به 517 گرم در سال جاری رسیده است.



رنجبر از 53 هزار اخطار قانونی بر اساس ماده 16 مدیریت پسماند در رستای اهمیت به نظافت شهری خبر داد و گفت: تریلی ها یا همان ایستگاههای انتقال سیار زباله نیز در سال جاری راه اندازی شده است.



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره فایده این ایستگاه علی رغم تعدد سطل های زباله در محلات گفت: ماشین های حمل زباله باید مسافت طولانی را برای انتقال به ایستگاه های ثابت و سپس انتقال آن برای استحصال کود کمپوست طی کنند اما با این طرح در مسافت و انرژی صرفه جویی می شود.



این مقام مسئول افزود: جمع آوری از 10 شب تا پنج صبح طول می کشد که باید از مدت زمان را کاهش داد.



دانشگاه علوم پزشکی به وطیفه قانونی خود عمل کند



رنجبر در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص جداسازی پسماندهای بهداشتی و پزشکی بیان داشت: روزانه یک هزار تن زباله در اصفهان تولید می شود که سهم زباله یاد شده فقط 30 تا 40 تن است که طبق قانون دانشگاه علوم پزشکی موظف به جمع آوری، انتقال و امحای آن است.



وی تاکید کرد: این دانشگاه به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و از سال 1386 تاکنون شهرداری اصفهان پسماندهای پزشکی را جمع آوری می کند و با صراحت می گوییم از سال آینده دیگر اقدامی برای جمع آور این نوع زباله ها انجام نخواهیم داد.



استفاده از میراب الکترونیکی در چاههای فضای سبز



معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری شهرداری اصفهان درباره طرح های فضای سبز اظهار داشت: میزان فضای سبز در سال جاری در 14 منطقه شهری اصفهان به 71 هکتار رسیده که این رقن در سال قبل بیش از 62 هکتار بود.



رنجبر افزود:با توجه به بحران خشکسالی در اصفهان 26 هکتار چمن مقاوم کاشته شده که مصرف آب آن یک پنجم نوع معمولی است.



وی از گسترش فضای سبز پارک کوهستانی قائمیه و کوه آتشگاه خبر داد و گفت: یک هزار هکتار فضای سبز جنگلی در شرق اصفهان با هزینه چهار میلیارد تومان ایجاد خواهد شد در این راستا چهار کیلومتر خط لوله و تصفیه خانه ای با توان انتقال 300 لیتر آب در ثانیه احداث می شود.



این مقام مسئول در شهرداری بیان داشت: بر روی چاهای فضای سبز اصفهان میراب های الکترونیکی بسته شده که میزان برداشت آب در هر عرصه فضای سبز را فقط با توجه به نیاز آن صورت می گیرد.



رنجبر از تاسیس سایت گردشگری سگزی در شرق خبر داد و افزود:حدود 400 هکتار فضای سبز در این منطقه بیابانی با امکاناتی همانند آلاچیق احداث شده که در سال اینده به بهره برداری خواهد رسید.