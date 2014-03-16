تحولات خوبی در ورزش سه گانه قم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی صبور قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان و مسئولان هیئت ورزش های سه گانه استان قم تصریح کرد: گزارش های بسیار خوبی از هیئت قم به فدراسیون می رسد و ارتقاء جایگاه هیئت قم در رتبه بندی فدراسیون سه گانه در سال 91 نسبت به سال 90 نشان از این پیشرفت است.

وی ادامه داد: طرح استعدادیابی که توسط هیئت قم در حال انجام است از نظر فدراسیون خوب است ولی باید تقویت شود، ضمن اینکه اینجا اداره کل ورزش و جوانان حمایت خوبی از هیئت سه گانه دارد و برنامه های فرهنگی خوبی در قم اجرا می شود.

رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه افزود: ورزش سه گانه در خود 2 رشته مادر یعنی شنا و دو و میدانی را جای داده است و این رشته نقش بسیار مهمی در آماده سازی جوانان دارد، ما در بین 31 استان کشور تنها 2 یا 3 استان نیمه فعال داریم و روسای هیئت ها و مدیران کل سایر استان ها تلاش و حمایت بسیار خوبی از این رشته ورزشی دارند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای کسب میزبانی رقابت های لیگ و قهرمانی کشور، قهرمان پروری و ... امتیازات مهمی در ارزیابی فدراسیون از هیئت های استانی دارد و ما در سال آینده چیزی نزدیک به هشت مسابقه مهم و اصلی سه گانه در پیش داریم.

صبور ابراز داشت: بازی های آسیایی در کره جنوبی، مسابقات جهانی 2 گانه، المپیک نوجوانان برای اولین بار، دو گانه زمینی، مسابقات ساحلی آسیا که هر دو سال یک بار برگزار می شود و همچنین رقابت های امیدهای آسیا در انتظار ورزشکاران ایران قرار دارد.

وی تصریح کرد: تمامی ورزشکارانی که ما قصد داریم به این رقابت ها اعزام کنیم نیازمند حمایت مالی هستند و باید هفت تا هشت ماه در اردو و تمرینات مستمر آماده سازی باشند تا با بهترین شرایط در مسابقات برون مرزی با حریفان خود به رقابت بپردازند.

رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه افزود: بودجه محدود است و ملی پوشان ما فعلا به خاطر این مشکل در شهرهای خودشان تمرین می کنند چون حضور آنها در کنار هم هزینه بر است و منتظر نزدیک شدن به زمان مسابقات هستیم تا اردوی متمرکز تشکیل بدهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه هیئت سه گانه قم کادر اجرایی بسیار قوی و منسجمی دارد و از این نظر امتیاز بالایی نزد فدراسیون سه گانه دارد، ابراز داشت: بچه های قم باید بیایند و در تیم های ملی حضور داشته باشند، حضور قم در مسابقات قهرمانی و لیگ کشور بسیار خوب است و آمار ورزشکاران سازمان یافته در قم نیز مطلوب است، ضمن اینکه زمینه برای حضور بانوان نیز در سه گانه قم به نظر می رسد که امکان پذیر است.

صبور ابراز داشت: در حال حاضر مسئولیت دو کمیته اصلی و مهم فدراسیون سه گانه در اختیار قمی ها قرار دارد در کمیته داور محمدکاظم حججی دارای مسئولیت است و در کمیته مسابقات فدراسیون نیز عباس پورحسن فعالیت ها را اداره می کند.

جذب نوجوانان و جوانان مستعد موجب رشد ورزش سه گانه قم می‌شود

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم نیز در این دیدار گفت: جذب نوجوانان و جوانان مستعد موجب رشد و پیشرفت ورزش سه گانه قم می شود.

عباس جهان بینی تصریح کرد: امیدوارم این هیئت با برنامه ریزی و تلاش خوبی که سرلوحه کار قرار داده و همچنین در تعامل جدی با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون سه گانه از هر نظر در مسیر پیشرفت حرکت کند.

وی ادامه داد: کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت سه گانه قم باید فعال تر شود با بتواند با جذاب استعدادها و تشویق نوجوانان و جوانان موجب رشد و ساختن آینده این رشته شود، ضمن اینکه در تقویت نیروی انسانی متخصص این رشته نظیر داور و مربی نیز باید تلاش بیشتری صورت گیرد چون با توجه به نوپا بودن سه گانه، تعداد مربیان و داوران این رشته محدود هستند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: هیئت سه گانه باید نسبت به برگزاری رقابت های سازمان یافته در رده های سنی نوجوانان و جوانان برنامه ریزی کند تا اشتیاق در بین علاقمندان به این رشته برای فعالیت در آن بیشتر شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش بانوان باید محدودیت ها را کنار زده و سعی کنیم از این بخش که استعدادهای خوبی در آن داریم غافل نشویم، در بوستان نرگس فضای خوبی برای فعالیت اختصاصی بانوان وجود دارد چون هم سالن و هم استخر خوبی در آن هست، ضمن اینکه ورزشگاه یادگار امام قم نیز فضای بسیار خوبی برای فعالیت بانوان در این رشته دارد.

گفتنی است: آخرین موفقیت ورزش سه گانه قم در سال جاری به درخشش تیم اعزامی بانوان قم به رقابت های دو گانه قهرمانی بانوان کشور باز می گردد که طی آن تیم قم برای نخستین بار توانست در بین تیم های برتر کشور قرار بگیرد.

در راستاي اجراي تقويم ورزشي سال 92 و به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مسابقات قهرماني دو گانه بانوان در 4 رده سني به ميزباني شهرستان انديمشک برگزار شد که اين دوره از رقابت ها با معرفي برترين ها پايان يافت و در رده سني زير 23 سال و در بخش تيمي تيم هاي فارس، زنجان و قم اول تا سوم شدند و در پايان طي مراسمي علاوه بر اهداي کاپ جوايزي به برترين ها اهدا شد.