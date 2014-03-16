هادی شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به جلسات متعدد و پیگیری‌هایی که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرفته، وزیر بهداشت با ایجاد مجتمع سلامت در قوچان موافقت کرده و امیدواریم این امر موجب پیشرفت هرچه بیشتر شهرمان در حوزه بهداشت و سلامت شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه بهداشت و ارتقاء دانشکده پرستاری افزود: برای توسعه بهداشت و سلامت، ارتقاء شبکه بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی امری ضروری بوده و با جدیت این موضوع را از طریق وزارت بهداشت پیگیری می کنیم.

ی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه آموزش عالی بعنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت توسعه قوچان در آینده، بیان کرد: ایجاد دانشگاه فنی وحرفه ای خواهران یکی از نیازهای ضروری قوچان در موضوع آموزش عالی بوده که با جدیت این موضوع را از طریق وزارت خانه ذیربط در حال پیگیری است.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت باز مهندسی مبلمان شهری به ویژه مبادی ورودی و خروجی قوچان نیز گفت: در حوزه مبلمان شهری چندین پروژه تعریف شده است که امیدواریم در آینده ای نزدیک تحقق یابد و در این راستا باز مهندسی مبادی ورودی و خروجی باید در دستورکار شهرداری قرار گرفته و در این مسیر می بایست تمامی ادارات و مسئولان با تعامل و همدلی مضاعف همکاری کنند و در صورت نیاز از طریق وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیری خواهیم کرد.