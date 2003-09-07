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۱۶ شهریور ۱۳۸۲، ۱۵:۴۶

مدير كل دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان محيط زيست در گفتگو با مهر:

فاز اجرايي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران از دي ماه آغاز مي شود

فاز اجرايي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران از دي ماه آغاز مي شود

فاز اجرايي طرح حفاظت از تالابهاي ايران به دنبال موافقت شوراي صندوق تسهيلات جهاني زيست محيطي با اعتبار ات لازم آن، از دي ماه امسال به اجرا در مي آيد.

فرهنگ قصرياني مدير كل دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان محيط زيست كشور با بيان مطلب فوق  به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اظهار داشت: سرانجام پس از چهار سال تلاش و همكاري مستمر كارشناسان ملي و بين المللي فاز اجرايي طرح حفاظت از تالابهاي ايران با اعتباري شامل سه ميليون دلار سهم صندوق بين المللي تسهيلات جهاني ، 12 ميليون دلار سهم ايران و 600 هزار دلار سهم كشور هاي عضوء كنوانسيون رامسر در تاريخ سوم شهريور ماه به تصويب شوراي GF رسيده است.

وي در ادامه افزود: بدين ترتيب پس از تخصيص بودجه هاي لازم طرح ، اقدامات اجرايي مربوطه به مدت هفت سال كه الزاما با همكاري جدي سلزمان هاي ذي نفع دولتي و غير دولتي و كارشناسان بين المللي خواهد بود به مرحله اجرا در مي آيد.

قصرياني با بيان اينكه در فاز سوم حفاظت از تالاب هاي اروميه و پريشان از اهداف اصلي است اضافه كرد: بخش اعظم بودجه پيش بيني شده در اين مرحله صرف محافظت و نگهداري از تالاب اروميه خواهد شد.

وي در ادامه با  انتقاد از اقدام اخير وزارت نيرو در احداث سد هايي در اطراف درياچه اروميه تصريح كرد: اگر وزارت نيرو 43 سد و بند مورد نظر اش را در اطراف حوزه درياچه اروميه احداث كند ديگر حتي يك قطره آب نيز وارد درياچه نمي شود.

مدير كل زيستگاه ها و امور مناطق سازمان محيط زيست كشور همچنين در خصوص مهمترين اهداف سازمان در اجراي فاز سوم طرح حفاظت از تالاب هاي كشور گفت: از آنجا كه نمي توان با زور و اسلحه از مناطق و زيستگاههاي طبيعي به درستي حفاظت كرد سازمان محيط زيست درصدد است  تا در ق5الب اين طرح ضمن آگاه سازي نسبت به خطرات و عوامل تهديدي كننده محيط زيست ، مديريت تالابها را با همكاري مردم و سازمان هاي ذيربط انجام دهد.

کد مطلب 22575

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