فاز اجرايي طرح حفاظت از تالاب هاي ايران از دي ماه آغاز مي شود

فرهنگ قصرياني مدير كل دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان محيط زيست كشور با بيان مطلب فوق به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر اظهار داشت: سرانجام پس از چهار سال تلاش و همكاري مستمر كارشناسان ملي و بين المللي فاز اجرايي طرح حفاظت از تالابهاي ايران با اعتباري شامل سه ميليون دلار سهم صندوق بين المللي تسهيلات جهاني ، 12 ميليون دلار سهم ايران و 600 هزار دلار سهم كشور هاي عضوء كنوانسيون رامسر در تاريخ سوم شهريور ماه به تصويب شوراي GF رسيده است.

وي در ادامه افزود: بدين ترتيب پس از تخصيص بودجه هاي لازم طرح ، اقدامات اجرايي مربوطه به مدت هفت سال كه الزاما با همكاري جدي سلزمان هاي ذي نفع دولتي و غير دولتي و كارشناسان بين المللي خواهد بود به مرحله اجرا در مي آيد.

قصرياني با بيان اينكه در فاز سوم حفاظت از تالاب هاي اروميه و پريشان از اهداف اصلي است اضافه كرد: بخش اعظم بودجه پيش بيني شده در اين مرحله صرف محافظت و نگهداري از تالاب اروميه خواهد شد.

وي در ادامه با انتقاد از اقدام اخير وزارت نيرو در احداث سد هايي در اطراف درياچه اروميه تصريح كرد: اگر وزارت نيرو 43 سد و بند مورد نظر اش را در اطراف حوزه درياچه اروميه احداث كند ديگر حتي يك قطره آب نيز وارد درياچه نمي شود.

مدير كل زيستگاه ها و امور مناطق سازمان محيط زيست كشور همچنين در خصوص مهمترين اهداف سازمان در اجراي فاز سوم طرح حفاظت از تالاب هاي كشور گفت: از آنجا كه نمي توان با زور و اسلحه از مناطق و زيستگاههاي طبيعي به درستي حفاظت كرد سازمان محيط زيست درصدد است تا در ق5الب اين طرح ضمن آگاه سازي نسبت به خطرات و عوامل تهديدي كننده محيط زيست ، مديريت تالابها را با همكاري مردم و سازمان هاي ذيربط انجام دهد.