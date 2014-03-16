صبای قم در چهاردهمین بازی خانگی میزبان ذوب آهن اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از 2 بازی خانگی باقی مانده صبای قم در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور جدال با تیم انتهای جدولی ذوب آهن اصفهان است که به عنوان هفتمین بازی خانگی صبای قم در دور برگشت و چهاردهمین میزبانی صبا در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور محسوب می‌شود.

این بازی یکی از مهم‌ترین بازی‌های دو تیم در این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور خواهد بود چرا که پیروزی هر یک از دو تیم صبای قم یا ذوب آهن اصفهان آن تیم را قطعا در لیگ برتر نگه خواهد داشت دیداری که قرار است از ساعت 17:30 عصر هفتمین روز فروردین ماه سال جدید در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

دیدار حساس تیم‌های صبای قم و ذوب آهن اصفهان در شرایطی به میزبانی صبا در ورزشگاه یادگار امام قم به انجامی می‌رسد که صبایی‌‌ها در حال حاضر تیم رده یازدهم و اصفهانی ها تیم رده پانزدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال هستند.

صبای قم و ذوب آهن اصفهان شرایط متفاوتی در سه هفته پایانی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دارند چرا که اصفهانی ها به سختی خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می‌کنند اما صبای قم تقریبا خیالش از بابت بقا در لیگ برتر راحت است.

شاگردان فیروز کریمی در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آخرین بازی خود پیش از مصاف با صبای قم در خانه با امتیاز از دست داده اند در حالی که صبای قم در دیداری خارج از خانه با دو گل مغلوب تیم بالای جدولی پرسپولیس تهران شده است.

شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم چند هفته است که طعم پیروزی در لیگ برتر را نچشیده و در مصاف با رقبا بیشتر یا مساوی کرده اند و یا باخته‌اند و جایگاه آنها در جدول رده‌بندی فعلا مکان یازدهم لیگ سیزدهم است.

نماینده فوتبال اصفهان در لیگی که سه تیم در آن خطر سقوط را احساس می‌کنند، در حال حاضر با کسب 23 امتیاز از 27 بازی گذشته در رده پانزدهم جدول رده‌بندی ایستاده است و آنها فقط 4 امتیاز بیشتر از تیم پائینر تر از خود یعنی مس کرمان دارند و اندوخته آنها البته پنج امتیاز کمتر از صبای قم است ولی این تیم با روی کار آوردن فیروز کریمی با تجربه سرمربی سابق صبای قم سعی می کند که بتواند در سه بازی آینده خوب نتیجه بگیرد و در لیگ برتر بماند.

در سوی دیگر میدان وضعیت صبای قم نیز چندان رو به راه نیست، زیرا شاگردان عبدالصمد مرفاوی در 27 بازی قبل خود نتایج خیلی خوبی کسب نکرده‌اند و هم‌اکنون با کسب 28 امتیاز در رده یازدهم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال قرار گرفته‌اند.

آخرین بار دو تیم صبای قم و ذوب آهن اصفهان در بازی رفت فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌‌های کشور در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بازی کرده‌اند که در آن مسابقه صبای قم توانسته است تیم ذوب آهن اصفهان را با نتیجه یک بر یک متوقف کند.