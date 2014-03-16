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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

در ایام نوروز/

12 بازارچه صنایع دستی در چهار محال و بختیاری راه اندازی می شود

12 بازارچه صنایع دستی در چهار محال و بختیاری راه اندازی می شود

شهرکرد – خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از برپایی 12 بازارچه صنایع دستی در چهار محال و بختیاری خبر داد.

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بر پایی 12 بازارچه صنایع دستی در ایام نوروز در چهار محال و بختیاری، اظهار داشت: این تعداد بازارچه در شهر بروجن، آلونی، شهرکرد، پیر غار، گرداب بن و سامان بر پا می شود.

وی با بیان اینکه بیشترین بازراچه ها در شهرکرد در قلعه چالشتر، موزه باستان شناسی، پارک لاله برگزار می شود، بیان داشت: در این بازارچه ها صنایع دستی و بومی و سوغات محلی به مسافران نوروزی ارائه می شود.

رئیسی اذعان داشت: در این تعداد بازارچه تولیدات نمدی، گلیم، گبه، چرم، خاتم و .... عرضه می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری هدف از برپایی این نمایشگاه و بازارچه های صنایع دستی از برگزاری این نمایشگاه ها را معرفی صنایع دستی، ایجاد درآمد، یازاریابی، توسعه و ترویج و فرهنگ سازی جهت استفاده خانوارهای ایرانی از صنایع دستی عنوان کرد و بیان داشت: فرهنگ سازی در راستای استفاده از صنایع دستی موجب رونق تولید ، اشتغال پایدار و افزایش در آمد خانوار ها می شود.

رئیسی بیان داشت: بازارچه ها از 27 اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه 93 برپا می شود.

کد مطلب 2257532

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