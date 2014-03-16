پیش بینی ورود بیش از 5 میلیون مهمان نوروزی به اهواز

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق مسافران نورزی به خوزستان به این اهواز سفر می کنند، از مسافران نوروزی دعوت کرد که با توجه به فراهم سازی فضای مناسب توام با امنیت و شادی (ضمن در نظر گرفتن ایام فاطمیه) استان خوزستان و به ویژه اهواز را برای گذراندن تعطیلات نوروزی انتخاب کنند.



وی گفت: سال گذشته حدود 5 میلیون مسافر نوروزی وارد اهواز شدند و پیش بینی می شود امسال بیش از این تعداد مسافر مهمان این شهر باشند.



فرماندار اهواز بیان کرد: بارندگی های اخیر طراوت و نشاط فضای سبز، پارک ها و سواحل را دوچندان کرده و فضاهای تفریحی به خصوص امکانات قایق سواری نیز مهیا شده است.



وی با تاکید بر اینکه تمهيدات لازم براي استقبال از مهمانان نوروزي و كاروانهاي راهيان نور فراهم شده است، اظهار کرد: 300 واحد آموزشي در قالب سه هزار كلاس آماده پذيرايي از مهمانان نوروزي است و ضمن بازرسي و رفع نواقص احتمالي، تمهيدات لازم در اين مدارس از سوي ستاد اسكان آموزش و پرورش فراهم شده است.



فدعمی افزود: در هر يك از نواحي آموزش و پرورش يك مدرسه به عنوان ستاد مركزي تعيين شده و كار هدايت و اسكان مسافران را بر عهده دارد.



این مقام مسئول ادامه داد: در محدوده ناحيه يك آموزش پرورش هنرستان حضرت آمنه ، ناحيه 2 مدرسه استثنائي يگانه روبروي بيمارستان ابوذر، ناحيه 3 دبيرستان الزهرا واقع در چهارراه آبادان و ناحيه 4 مدرسه معرفت واقع در كيانپارس به عنوان ستاد اسكان نواحي چهارگانه آموزش و پرورش تعيين شده اند.



وي با بیان اینکه ستاد مركزي اسكان شهرداري اهواز نيز در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي اهواز پذيراي مسافران نوروزي است، گفت: از سوي ستاد اسكان شهرداري اهواز نيز 800 تخته چادر برای اسكان مهمانان نوروزي در نظر گرفته شده است.



فدعمی اضافه کرد: محل استقرار اين چادرها محل نمايشگاه بين المللي واقع در ميدان شهيد چمران، پارك لاله و پارك كارون واقع در ساحل شرقي رودخانه است.



فرماندار اهواز اظهار کرد: ستاد نوروزي اهواز تمهيداتي نظير كشيك دستگاه هاي اجرايي خدمات رسان، مراكز عرضه ارزاق عمومي و دارو و درمان و نيزامداد رساني را پيش بيني کرده و برنامه هاي فرهنگي و تفريحي مختلفي نيز براي اين ايام در نظر گرفته شده است.

