حوزه سلامت از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی یکشنبه در جمع فرهیختگان و دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم سراب مقوله سلامت را از مهمترین دغدغه های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: اگرچه مشکلات و کمبودهای زیادی در بخش سلامت وجود دارد اما تلاش های موثری نیز در جهت رفع نارسایی ها و کاهش مشکلات انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه هیچکس باور نمی کرد که دولت جدید بتواند هرماه یک تا یک و نیم درصد از تورم را کاهش دهد، یادآورشد: در حوزه سیاست خارجی نیز این دولت توانست با رهنمودهای مقام معظم رهبری و هماهنگی کامل سران قوا به فهم و زبان مشترکی با همسایگان دست یابد.

وزیر بهداشت و درمان با اشاره به تلاش ها و پیگیری های نماینده سراب در راه اندازی دانشکده علوم پزشکی سراب ابرازداشت: راه اندازی این دانشکده کار بزرگی بوده است و سراب با وجود اینکه از مناطق کمتر برخوردار کشور می باشد ولی استعدادها و ظرفیت های نهفته زیادی در این شهر وجود دارد که آینده روشنی را برای این منطقه نوید می دهد.

هاشمی با اشاره به اینکه دانشکده علوم پزشکی سراب باید مکان ثابتی برای خود داشته باشد از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دیگر مسئولان منطقه خواست تا با پیگیری ها خود نسبت به تکمیل و بهره برداری از ساختمان دانشکده علوم پزشکی سراب اقدام کنند.

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه تعهد ما ارتقا خدمات به مردم است، ابراز اطمینان کرد که بیمارستان جدید سراب در بهار سال 94 به بهره برداری برسد.

امام جمعه سراب نیز در این دیدار گفت: از تدبیر دولت در کم کردن مشکلات دارویی کشور و نیز افزایش فرانشیز پرداختی سازمان های بیمه گر به بیماران خاص تشکر می کنم.

امام جمعه سراب راه اندازی و تجهیز هرچه سریعتر بیمارستان جدید و در حال احداث سراب را خواستارشد.

عابدی فرماندار سراب با اشاره به راه اندازی دانشکده علوم پزشکی سراب تصویب چارت این دانشکده را مهمترین درخواست مردم و مسئولان منطقه از وزیر بهداشت عنوان کرد.