برخورد جدی پلیس با رانندگان متخلف و مرتکبین تخلفات حادثه ساز در جاده های کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری پیش از ظهر یکشنبه، در مانور آمادگی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی استان کرمانشاه، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نوروزی پلیس، 210 گشت موتوری متشکل از 600 نفر حضور دارند و در جهت تامین امنیت مردم اقدام خواهند کرد.

وی از حضور ماموران پلیس در مکان های تفریحی و گردشگری و نیز محل اسکان مسافران خبر داد و گفت: تامین امنیت از مهمترین وظایف نیروی انتظامی است که این مسئله به ویژه در ایام خاص سال نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.

کشوری گفت: یکی از مواردی که در ایام نوروز، پلیس به آن توجه ویژه ای خواهد داشت، مسئله کنترل سرعت از جانب رانندگان است، چرا که این عامل همواره از دلایل اصلی تصادفات و مرگ و میر در جامعه بوده است.

سردار کشوری همچنین از رانندگان خواست که با تبعیت از قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت اصول مربوط به آن نوروز خوبی را برای خود و خانواده رقم زده و شیرینی این ایام را به کامشان خود تلخ نکنند.

فرمانده نیروی انتظامی کرمانشاه از برخورد جدی با متخلفین و رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز می شوند خبر داد و گفت: طرح ارائه خدمات نوروزی در استان از امروز آغاز شده و تا پایان روز هفدهم فروردین سال بعد نیز ادامه خواهد داشت.

کشوری در پایان اظهار داشت: سامانه پیامکی به شماره 110120 تا پس از اتمام تعطیلات نوروزی آماده دریافت هر گونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت از سوی مردم عزیز خواهد بود.