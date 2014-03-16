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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران از سوم فروردین

بازدید از موزه هنرهای معاصر تهران از سوم فروردین

نمایشگاه «سیری در هنر معاصر ایران» با مروری بر آثار هنرمندان کاظم چلیپا وایرج اسکندری از روز سوم فروردین ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برای بازدید عموم برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سیری در هنر معاصر ایران» با مروری بر آثار کاظم چلیپا و ایرج اسکندری از روز 7 بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح و تا 28 فروردین ماه ادامه دارد. این نمایشگاه درسال جدید از روز سوم فروردین ماه از ساعت 10 صبح تا 6 بعداز ظهر برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است.

در این نمایشگاه بیش از 150 اثر از آثار هنرمندان کاظم چلیپا و ایرج اسکندری که با همکاری حوزه هنری، موزه هنرهای دینی امام علی(ع)، موسسه فرهنگی – هنری صبا (فرهنگستان هنر)، موزه بنیاد شهید، موزه بانک پاسارگاد و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده است.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه سیری در هنر معاصر ایران می‌توانند از روز سوم تا 28 فروردین ماه، همه روزه به جز جمعه‌ها و روزهای 12 تا 15 فروردین ماه از ساعت 10 صبح تا 6 بعداز ظهر به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.

کد مطلب 2257559

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