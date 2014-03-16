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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

کتانباف:

رشد 2 برابری بودجه شهرداری منطقه 20 تهران/ احداث سه پل و تقاطع در ری

رشد 2 برابری بودجه شهرداری منطقه 20 تهران/ احداث سه پل و تقاطع در ری

ری - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 20 تهران از رشد دو برابری بودجه این نهاد خبر داد و با اشاره به برخی پروژه های سال آینده گفت: احداث سه پل و تقاطع با اعتبار 100 میلیارد تومان از جمله پروژه های عمرانی سال آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سه برنامه کلان شهرداری در سال آینده اظهار داشت: بر اساس برشی یکساله از برنامه پنجساله، سه محور اساسی و کلان در اولویت برنامه های شهرداری تهران و شهرهای تابعه قرار گرفت که در سال آینده با برنامه ریزی مدون و منظم به اجرا در خواهد آمد.

بهبود کیفیت هوای تهران؛ اولویت اول شهرداری

این مسئول ارتقای کیفیت هوای شهر را از اولویتهای اصلی شهرداری برشمرد و عنوان کرد: در مسیر بهبود کیفیت هوای کلانشهر تهران در کنار تلاش دستگاه های ذیربط، نقش تعامل مردمی بسیار موثر است که در این راستا توسعه حمل و نقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از آن به عنوان اولویت دوم در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی بدون ایجاد فرهنگ استفاده از آن، فایده ای نخواهد داشت و تنها موجب هدررفت هزینه ها می شود لذا شهروندان باید در تعامل با دستگاه های خدمت رسان به بهبود کیفیت هوا و محیط زیست کمک کنند، خروج خودورهای فرسوده از سطح شهر و عدم تردد خودروهای تک سرنشین علاوه بر اینکه موجب کاهش آلودگی هوا می شود، در کاهش مصرف بنزین و آمار تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز بسیار موثر است.

توسعه حمل و نقل عمومی و ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از آن

کتانباف گفت: شهرداری تهران به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط مترو، BRT، تکمیل ناوگان اتوبوسرانی و نوسازی تاکسی ها را در دستور کار خود قرار داده که بخشی از این اقدمات صورت گرفته است و مابقی نیز در سال آتی انجام خواهد شد.

شهردار منطقه 20 تهران احیای بافت فرسوده را سومین اولویت شهرداری در سال آتی برشمرد و بیان کرد: بیش از سه هزار هکتار بافت فرسوده در کلانشهر تهران وجود دارد و این مقوله در حال حاضر به دلیل پیش بینی تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، یک تهدید محسوب می شود اما می توان با تدبر و مدیریت بهینه آن را به یک فرصت و قدرت تبدیل کرد.

این مسئول افزود: باید بر اساس قانون احیای بافت فرسوده طی یک دوره 10 ساله، هر سال 10 درصد از این مناطق بازسازی شود و در واقع می توان با ایجاد اشتغال از طریق احیای بافتهای فرسوده، این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

رشد دو برابری بودجه منطقه 20/ احداث سه پل و تقاطع در سال آینده

وی همچنین از احداث سه پل و تقاطع در منطقه 20 شهر تهران در سال آتی خبر داد و اظهار داشت: به منظور کاهش فاصله میان شمال و جنوب کلانشهر تهران، بودجه عمرانی منطقه 20 به دو برابر افزایش یافت و در سالجاری بدون احتساب متمم بودجه، به 216 میلیارد تومان رسید که تاثیرات بسیار مطلوبی در ارتقای  سطح خدمات و امکانات رفاهی منطقه خواهد داشت.

کتانباف متذکر شد: همچنین برای جلوگیری از پراکندگی بودجه، بخشی از پروژه های نظیر سه پل و تقاطع در منطقه 20 به سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران واگذار شد که با اعتبار 100 میلیارد تومان در سال آینده احداث خواهد شد.

کد مطلب 2257560

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