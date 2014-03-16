رشد 2 برابری بودجه شهرداری منطقه 20 تهران/ احداث سه پل و تقاطع در ری

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سه برنامه کلان شهرداری در سال آینده اظهار داشت: بر اساس برشی یکساله از برنامه پنجساله، سه محور اساسی و کلان در اولویت برنامه های شهرداری تهران و شهرهای تابعه قرار گرفت که در سال آینده با برنامه ریزی مدون و منظم به اجرا در خواهد آمد.

بهبود کیفیت هوای تهران؛ اولویت اول شهرداری

این مسئول ارتقای کیفیت هوای شهر را از اولویتهای اصلی شهرداری برشمرد و عنوان کرد: در مسیر بهبود کیفیت هوای کلانشهر تهران در کنار تلاش دستگاه های ذیربط، نقش تعامل مردمی بسیار موثر است که در این راستا توسعه حمل و نقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از آن به عنوان اولویت دوم در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی بدون ایجاد فرهنگ استفاده از آن، فایده ای نخواهد داشت و تنها موجب هدررفت هزینه ها می شود لذا شهروندان باید در تعامل با دستگاه های خدمت رسان به بهبود کیفیت هوا و محیط زیست کمک کنند، خروج خودورهای فرسوده از سطح شهر و عدم تردد خودروهای تک سرنشین علاوه بر اینکه موجب کاهش آلودگی هوا می شود، در کاهش مصرف بنزین و آمار تلفات و خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز بسیار موثر است.

توسعه حمل و نقل عمومی و ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از آن

کتانباف گفت: شهرداری تهران به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه خطوط مترو، BRT، تکمیل ناوگان اتوبوسرانی و نوسازی تاکسی ها را در دستور کار خود قرار داده که بخشی از این اقدمات صورت گرفته است و مابقی نیز در سال آتی انجام خواهد شد.

شهردار منطقه 20 تهران احیای بافت فرسوده را سومین اولویت شهرداری در سال آتی برشمرد و بیان کرد: بیش از سه هزار هکتار بافت فرسوده در کلانشهر تهران وجود دارد و این مقوله در حال حاضر به دلیل پیش بینی تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، یک تهدید محسوب می شود اما می توان با تدبر و مدیریت بهینه آن را به یک فرصت و قدرت تبدیل کرد.

این مسئول افزود: باید بر اساس قانون احیای بافت فرسوده طی یک دوره 10 ساله، هر سال 10 درصد از این مناطق بازسازی شود و در واقع می توان با ایجاد اشتغال از طریق احیای بافتهای فرسوده، این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

رشد دو برابری بودجه منطقه 20/ احداث سه پل و تقاطع در سال آینده

وی همچنین از احداث سه پل و تقاطع در منطقه 20 شهر تهران در سال آتی خبر داد و اظهار داشت: به منظور کاهش فاصله میان شمال و جنوب کلانشهر تهران، بودجه عمرانی منطقه 20 به دو برابر افزایش یافت و در سالجاری بدون احتساب متمم بودجه، به 216 میلیارد تومان رسید که تاثیرات بسیار مطلوبی در ارتقای سطح خدمات و امکانات رفاهی منطقه خواهد داشت.

کتانباف متذکر شد: همچنین برای جلوگیری از پراکندگی بودجه، بخشی از پروژه های نظیر سه پل و تقاطع در منطقه 20 به سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران واگذار شد که با اعتبار 100 میلیارد تومان در سال آینده احداث خواهد شد.