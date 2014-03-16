روسای سابق دانشگاه پیام نور با رئیس جدید دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال جدید و بنا به دعوت رئیس دانشگاه پیام نور، جلسه هم اندیشی تمام روسای این دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون، تشکیل شد.

این دیدار با هدف تکریم و تقدیر، بهره مندی از دیدگاهها، راهکارها و تجربیات روسای پیشین دانشگاه پیام نور، برگزار شد.

در این مراسم، میر محمود ساعی، نصرت الله ضرغام، حسن ظهور، حسین صادقی شجاع، علی رضا علی احمدی، محمد حسینی و حسن زیاری روسای پیشین دانشگاه پیام نور حضور داشتند.

دکتر فراهانی بهره مندی از تجربیات مدیران قبلی در اداره بهتر دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و بر حفظ و تداوم تعامل با روسای پیشین دانشگاه تاکید کرد و استقرار دانشگاه در جایگاه فعلی را مرهون تلاش این عزیزان دانست.

فراهانی-رئیس دانشگاه پیام نور ضمن طرح یک سوال از روسای پیشین این دانشگاه، از آنان درباره اقدام مورد نظرشان برای دانشگاه پیام نور که می توانست در رشد و ارتقای جایگاه این دانشگاه موثر باشد اما عملی نشد، پرسید.