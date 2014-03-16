  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

روسای سابق دانشگاه پیام نور با رئیس جدید دیدار کردند

روسای سابق دانشگاه پیام نور با رئیس جدید دیدار کردند

روسای قدیم دانشگاه پیام نور با رئیس جدید این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال جدید و بنا به دعوت رئیس دانشگاه پیام نور، جلسه هم اندیشی تمام روسای این دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون، تشکیل شد.

این دیدار با هدف تکریم و تقدیر، بهره مندی از دیدگاهها، راهکارها و تجربیات روسای پیشین دانشگاه پیام نور، برگزار شد.

در این مراسم، میر محمود ساعی، نصرت الله ضرغام، حسن ظهور، حسین صادقی شجاع، علی رضا علی احمدی، محمد حسینی و حسن زیاری روسای پیشین دانشگاه پیام نور حضور داشتند.

دکتر فراهانی بهره مندی از تجربیات مدیران قبلی در اداره بهتر دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و بر حفظ و تداوم تعامل با روسای پیشین دانشگاه تاکید کرد و استقرار دانشگاه در جایگاه فعلی را مرهون تلاش این عزیزان دانست.

فراهانی-رئیس دانشگاه پیام نور ضمن طرح یک سوال از روسای پیشین این دانشگاه، از آنان درباره اقدام مورد نظرشان برای دانشگاه پیام نور که می توانست در رشد و ارتقای جایگاه این دانشگاه موثر باشد اما عملی نشد، پرسید.

کد مطلب 2257565

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