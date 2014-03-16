بازسازی موزه علی اکبر صنعتی وارد فاز اجرایی شد

وحید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از پیگیریهای مستمر هلال احمر و پیرو بازدید رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس شورای شهر تهران، مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی از موزه استاد علی اکبر صنعتی، کارگروهی از سوی جمعیت هلال احمر برای تخمین میزان بودجه لازم به منظور بازسازی موزه تشکیل شد.
وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر، موضوع بازسازی موزه استاد علی اکبر صنعتی را از دو سال پیش با جدیت دنبال کرده و بعد از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی با سازمان میراث فرهنگی، مشاور و مجری ذیصلاح برای ارائه طرح و اجرای عملیات مقاوم سازی، مرمت و بازپیرایی ساختمان به لحاظ سازهای و کالبدی، از سوی آن سازمان به هلال احمر معرفی شد.
وی در ادامه اظهار داشت: امروز کارگاه توجیهی ۴ شرکت معرفی شده از سوی سازمان میراث فرهنگی برای مقاوم سازی، مرمت، احیاء بنا و مرمت آثار برگزار و مقرر شد طرح اجرایی این شرکتها حداکثر تا بیستم فروردین ماه ۹۳ به هلال احمر تحویل شود.
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: بعد از انتخاب جامعترین طرح ارائه شده از سوی شرکتها در جمعیت هلال احمر، مراحل بازسازی موزه اجرایی میشود.
یادآور میشود استاد علی اکبر صنعتی، از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقعگرای دوره معاصر و بنیانگذار نخستین موزه آثار خبری معاصر است. استاد صنعتی آثار منحصر به فرد خود را وقف جمعیت هلال احمر کرد تا از محل درآمد موزه به یتیمخانههای شهر کمک شود.
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