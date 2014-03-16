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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

بازسازی موزه علی اکبر صنعتی وارد فاز اجرایی شد

بازسازی موزه علی اکبر صنعتی وارد فاز اجرایی شد

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر گفت: بعد از دوسال پیگیری و تلاش هلال احمر امروز بازسازی و مرمت موزه و آثار استاد علی اکبر صنعتی وارد فاز اجرایی شد.

وحید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از پیگیری­های مستمر هلال احمر و پیرو بازدید رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس شورای شهر تهران، مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی از موزه استاد علی اکبر صنعتی، کارگروهی از سوی جمعیت هلال احمر برای تخمین میزان بودجه لازم به منظور بازسازی موزه تشکیل شد.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر، موضوع بازسازی موزه استاد علی اکبر صنعتی را از دو سال پیش با جدیت دنبال کرده و بعد از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی با سازمان میراث فرهنگی، مشاور و مجری ذیصلاح برای ارائه طرح و اجرای عملیات مقاوم سازی، مرمت و بازپیرایی ساختمان به لحاظ سازهای و کالبدی، از سوی آن سازمان به هلال احمر معرفی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز کارگاه توجیهی ۴ شرکت معرفی شده از سوی سازمان میراث فرهنگی برای مقاوم سازی، مرمت، احیاء بنا و مرمت آثار برگزار و مقرر شد طرح اجرایی این شرکت­ها حداکثر تا بیستم فروردین ماه ۹۳ به هلال احمر تحویل شود.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: بعد از انتخاب جامع­ترین طرح ارائه شده از سوی شرکت­ها در جمعیت هلال احمر، مراحل بازسازی موزه اجرایی می­شود.

یادآور می­شود استاد علی اکبر صنعتی،‌ از نخستین مجسمه سازان و نقاشان واقع‌گرای دوره معاصر و بنیان‌گذار نخستین موزه آثار خبری معاصر است‌. استاد صنعتی آثار منحصر به فرد خود را وقف جمعیت هلال احمر کرد تا از محل درآمد موزه به یتیم‌خانه‌های شهر کمک شود.

کد مطلب 2257570

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