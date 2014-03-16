رزمایش نیروهای عملیاتی طرح نوروزی در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز طرح نوروزی در سراسر کشور نیروهای عملیاتی و امداد جاده ای در سیستان و بلوچستان نیز صبح امروز در زاهدان توان و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان صبح یکشنبه در این رزمایش اظهار داشت: در طرح نوروزی امسال تعداد 6 هزار و 13 نفر در قالب 550 تیم امدادی و عملیاتی در جاده های استان کار خدمت رسانی به مسافران و گردشگران را بر عهده دارند.

ابراهیم قربان زاده با بیان اینکه این طرح به منظور رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی و ارتقای شاخص های ایمنی در سراسر جاده های استان به مرحله اجرا در آمده است تا پایان 17 فروردین ماه سال اینده ادامه خواهد داشت.

وی گفت: به منظور سفری ایمن و با هدف کاهش سواح رانندگی و تلفات جاده ای مطابق با برنامه ریزی انجام پذیرفته تیم های عملیاتی و امدادی بر حسب ماموریت ذاتی به صورت ثابت و سیار کار هدایت و کمک رسانی به مسافران نوروزی در تمامی جاده های اصلی استان را بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سال جاری آمار تصادفات جاده‌ای به میزان 12 درصد و تلفات ناشی از آن 13 درصد کاهش داشته است ادامه داد: این استان در کاهش آمار تلفات جاده ای امسال در کشور مقام دوم را به خود اختصاص داده است.