همایش سراسری شاعران معاصر کشور در قیروکارزین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی قیرو کارزین وآب و هوای معتدل وریزش نزولات پر برکت آسمانی اسفند ماه فصلی مناسب برای شکفته شدن شکوفه های بهاری و گلبهار مرکبات است ودر این موقع از سال هوای شهرستان معطر به گلبهار درختان خصوصا نارنج ونخل است که دراین راستا همایش سراسری شاعران معاصر کشور با یدک کشیدن نام گلبهار به میهمانان وشاعران خود نویدی بهاری زود رس در این نقطه ایران زمین می دهد و با خلوت انس وحضورجمعی دوستان حلقه اتحاد شاعران 25 استان کشور در قیروکارزین شمال را با جنوب وشرق را به غرب ایران وصل کرد.

در ابتدای همایش فرهمندپور رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قیرو کارزین گزارشی از نحوه برگزاری این همایش را ارائه کرد.

همچنین امام جمعه شهرستان ،فرماندار شهرستان وتوانگر معاون هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس در خصوص این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت سپس مراسم با شعر خوانی شاعران ادامه پیداکرد.

در میان برنامه ها پیام فریدونی نماینده مردم شهرستانهای قیروکارزین، فیروزآباد وفراشبند در مجلس شورای اسلامی در خصوص این همایش قرائت شد.

حضور خود جوش مردم وخصوصا مسئولین شهرستان وشعر خوانی صد نفر از شاعران برجسته کشور ونونهالان از نقاط عطف این همایش بود

همایش سراسری شاعران کشور با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، انجمن ادبی فروغ شهرستان واداره آموزش وپرورش وهمیاری ومساعدت فرماندار محترم شهرستان و سایر ادارات ونهادها در دو روز پذیرای شاعران سراسر کشور بود.

در پایان به رسم یاد بود لوح تقد یر وهدایایی به میهمانان اهدا شد.

برنامه های ارشاد فارس در ایام عید حول محور برنامه های آیینی و سنتی است

مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی فارس گفت: در عید نوروز سال آینده با توجه به تقارن با دهه فاطمیه فعالیت های هنری این ایام حول محور برنامه های آیینی و سنتی است و بیشتر به معرفی آیین های کهن ایران و استان فارس پرداخته می شود.



احمد همتی با بیان این مطلب گفت: آیین های کهن ایرانیان پس از ظهور اسلام با آموزه های دین مبین گره خورد و تلفیقی زیبا، معنوی و ماندگار را خلق کرد.

وی با بیان اینکه در ایام عید امسال با توجه به تقارن ایام دهه فاطمیه برنامه ها به سمت معرفی این آیین ها حرکت می کند و در دهه فاطمیه نیز نقالی و تعزیه های ویژه ای که اغلب رنگ و بوی حماسه های امیرالمومنین (ع)را دارد اجرا می شود.

وی افزود: این برنامه ها از اول فروردین ماه با نوروز خوانی و آیین نقاره زنی سنتی فارس آغاز می شود و در چند روز اول با آیین های نوروزی ادامه می یابد.

دبیر شورای فرهنگ عومی فارس در ادامه خاطرنشان کرد: در ادامه و با شروع دهه فاطمیه پرده خوانی های ویژه این ایام آغاز می شود که البته نقالی های معرفی مناطق گردشگری شیراز و آیین های کهن نورزوی که جنبه فرهنگی و تاریخی دارد نیز به اجرا در می آید.